Съвременните диагностика и терапии могат да се преборят с рака, особено ако е открит навреме

- Проф. Цоневска, вие сте сред един от най-изтъкнантите специалисти по нуклеарна медицина у нас. Как се разви по ваше мнение специалността през годините?

- Нуклеарната медицина е сравнително млада медицинска специалност. Тя изисква сложна апаратура, която изобразява и характеризира биологичните процеси в човешкото тяло на клетъчно ниво.

Една от най-бързо развиващите се специалности в медицината е благодарение на непрекъснатия прогрес на визуализиращата апаратура и въвеждането на нови високоспецифични радиофармацевтици за диагностика и терапия.

В средата на миналия век се е започнало с механични скенери, мина се през планарни дигитални гама камери, томографски гама камери, за да се стигне днес до най-добрата визуализираща модалност в медицината - хибридните апарати SPECT-CT, PET-CT и PET-MRI.

- На какво ниво е в момента България и следваме ли световните тенденции?

- Бих казала, че в момента нуклеарната медицина в България е на световно ниво. Ние разполагаме с най-съвремената хибиридна апаратура като SPECT-CT и PET-CT в много центрове в София и страната и използваме най-новите радиофармацевтици.

За съжаление имаме апаратура, а добре обучените кадри все още са недостатъчно.

- Доколко е важна апаратурата за диагностичната стойност на изследването с ПЕТ скенер? Тя ли е водеща или все още човешкият фактор доминира?

- Разбира се, че за да получим качествен образ и правилна и точна диагноза, е необходимо да разполагаме с колкото е възможно по-съвременни апарати. Но също така е необходимо тези апарати да се поддържат адекватно, да се извършва редовен качествен контрол .

Най-важният фактор обаче за качествена диагностика е квалификацията на екипа, който провежда изследванията.

- Може ли дори последно поколение апарати да „сбъркат“?

- Апаратите не бъркат, бъркат хората, които боравят с тях.

- Работата с пациенти с онкологични заболявания безпорно е сред една от най-тежките. Какво ви мотивира в ежедневната ви комуникация с тях?

- Имам дълъг опит в онкологията. Това е една от най-тежките медицински специалности. Всекидневно се срещаш с огромна болка и страдание. Ако не си добър лекар и добър човек, ако не опитваш да дадеш кураж и надежда на болния, си обречен на неуспех и по-добре да смениш специалността.

Важно е болният да знае, че съвременната медицина може да се пребори с рака, особено ако е открит навреме, и винаги има надежда.

И когато пациентът се върне отново за контролно изследване и ти каже „благодарение и на вас съм по-добре“, усилията си струват.

- Част сте от екипа на най-новия и съвременен Център по нуклеарна медицина в болница „Софиямед“. Какво по-различно предлага той на пациентите?

- Аз съм изключително впечатлена от професионализма на ръководството на болница „Софиямед“. Създаден е център и Отделение по нуклеарна медицина, което отговаря и надхвърля всички нормативни изисквания за подобна структура. Отделението е изградено по швейцарски проект, с всички удобства и безопасност за персонала и пациентите, с най-съвременната апаратура в тази област, с млад, амбициозен, мотивиран и отлично квалифициран екип. Всичко това е предпоставка за постигане на отлични резултати и удовлетвореност на колегите и пациентите.

Ролята на нуклеарната медицина при диагностиката и проследяването на онкологичните заболявания е уникална поради възможността за ранна и точна диагноза, както и за определяне на терапевтичния ефект след приложената терапия и за ранно откриване на рецидив.

Прекият контакт с колегите от образна диагностика, лъчетерапия, медицинска онкология и другите клинични специалности в болницата ще позволят обсъждане на болните, работа в екип и вземане на най-правилното решение за терапевтичен подход и комплексното лечение.

Екипа на Центъра по нуклеарна медицина в УМБАЛ "Софиямед"

Проф. д-р Антония Цоневска завършва медицина в Медицинския университет в София през 1983 г. Специалист е по медицинска радиология (нуклеарна медицина и лъчетерапия) и онкология. Тя е доцент от 2007 г. и професор от 2015 г. Хоноруван преподавател в Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Започва да работи по специалността нуклеарна медицина в 5-а МБАЛ в София. До 2015 година е началник на Клиниката по нуклеарна медицина в Националната специализирана болница за активно лечения по онкология. След това работи в Клиниката по нуклеарна медицина в „Аджибадем Сити Клиник”, а от 2018г. е началник на Клиниката по нуклеарна медицина в „Аджибадем болницаТокуда”.

Част е от екипа на Центъра по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Софиямед“ от януари 2024 г.

Проф. Цоневска има дългогодишен опит в диагностиката с прилагане на конвенционални и хибридни (СПЕКТ/КТ, ПЕТ/КТ) нуклеарномедицински методи.

През 1991 г. защитава дисертация за придобиване на научната и образователна степен „доктор“. Преминала е през повече от 15 квалификационни курса по нуклеарна медицина и онкология, включително организирани от Европейското училище по нуклеарна медицина и Международната атомна агенция. Специализирала е в Италия и Словения.

Има над 170 научни публикации в наши и международни научни издания и монографии, някои от които са цитирани в авторитетни учебници като Cancer and the Heart, Cardiovascular Imaging, Diagnostic Imaging of Coronary Artery Disease, Bone Metastases: A Translational and Clinical Approach.

Тя е пионер в диагностиката на страничните ефекти и усложнения от лечението на болните с онкологични заболявания.

Проф. Цоневска е член на Българската асоциация по радиология, заместник- председател на Дружеството по нуклеарна медицина, член на Европейска асоциация по нуклеарна медицина, на Интернационално кардиоонкологично общество, на Европейско общество по хибридни диагностични методи.

Участвала е като изследовател и съизследовател в множество клинични изпитвания и научни проекти.