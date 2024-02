Д-р Ангелина Боризанова, дм е специалист кардиолог с над 10 години опит в областта на неинвазивната диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания. Научните ѝ интереси са в областта на кардиометаболитните заболявания, дислипидемии, предсърдно мъждене, затлъстяване, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност и др. Завършва Медицински факултет на Тракийски университет Стара Загора през 2007 г. Своята специалност Кардиология придобива през 2015 г в Медицински университет София. През 2022 г. придобива образователна и научна степен Доктор по медицина със защитена дисертация на тема: ''Ехокардиографски предиктори за предсърдно мъждене'' и от тогава е главен асистент към Катедра по Спешна медицина към Медицински университет София. Работи в Клиника по кардиология към УМБАЛ „ Царица Йоанна - ИСУЛ“. Участва като лектор в редица национални и международни конгреси.

- Каква е разликата между висок холестерол и атеросклеротично съдово заболяване?

- Високият холестерол е водещ рисков фактор за атеросклеротично съдово заболяване. Това е хронично имуно-възпалително заболяване, при което се получава натрупване на липиди в съдовата стена. В ранните фази се формира плака, която нараства и това зависи от нивата на холестерола в кръвта. Колкото по-дълго време човек е изложен на високи нива на холестерол, толкова по-дълъг и продължителен е този процес. При усложнение на тази плака настъпва сърдечно-съдовото събитие - миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, исхемия на крайник.

- Какво представлява фамилната хиперхолестеролемия?

- Фамилната хиперхолестеролемия е наследствено заболяване, което се предава по автозомно - доминантен тип, родителите го предават на децата си, без това да зависи от пола. Среща се при 1 човек на 250 души, което не е толкова рядко. Сигнал за всеки човек би трябвало да бъде ако има първостепенен родственик с ранен миокарден инфаркт. Обикновено за ранен миокарден инфаркт считаме възрастта за мъже под 55г, за жени под 60г. Тези пациенти имат висок холестерол, на чието неблагоприятно въздействие са изложени през целия си живот. Напоследък все по-често говорим за това заболяване, работим активно по т.нар каскаден скрининг на роднините на тези пациенти, с цел ранна диагноза и лечение на засегнатите. Това заболяване не е диагноза на „обречените“, напротив, с новите антилипемични терапии се постига много добър контрол на нивата на холестерола. Основна задача на лекаря е ранно откриване на тези пациенти и роднините им.

- Какви са основните рискови фактори за развитие на атеросклеротично заболяване?

- На първо място това е високият холестерол. Колкото по-дълго време сме изложени на неблагоприятното му въздействие, толкова по- рано в нашия живот би могло да настъпи сърдечно-съдово събитие. На второ място е тютюнопушенето. България остава може би единствената държава в Европа, в която се пуши много и навсякъде. Необходимо е по-строг контрол за спазване на наложените забрани, както и стратегии за информираност за вредите от тютюнопушенето на национално ниво с таргет - децата ни! Хроничните заболявания като Захарен диабет и Артериална хипертония също са силен и важен рисков фактор. Има и второстепенни като затлъстяване, хронично бъбречно заболяване и др.

- Кога започва атеросклерозата и как да разберем имаме ли вече атеросклеротични плаки в съдовете си?

- Атеросклерозата е хроничен имуно-възпалителен процес, който започва ранно в нашия живот. Това е процес на акумулиране на липиди в съдовата стена, който в началото е под формата на „мастни петна“, но прогресирайки води до формиране на плаки. Те нарастват и в даден момент се усложняват, клинично изявавайки се с инфаркт на миокарда. Чрез възможностите на Доплер ехографията лесно се ориентираме дали даден пациент има плаки по достъпните за оглед артерии( каротидни, феморални).Това е високоинформативен и неинвазивен метод, който ни дава информация за това дали даден пациент има вече напреднало атеросклеротично съдово заболяване. При установяване на такова, обсъждаме възможностите за лечение и профилактика с пациента.

- Как да разберем повешен ли е рискът ни за инфаркт, инсулт или други неблагоприятни събития и дали състоянието ни се влошава?

- Високият риск на пациент от сърдечно-съдово събитие зависи от нивата на холестерол, кръвна захар, вредните му навици като тютюнопушене, индекса на телесна маса и стойностите на артериално налягане. Ако човек води заседнал начин на живот, има излишни килограми и пуши, има риск за няколко кардиометаболитни заболявания - захарен диабет, артериална хипертония, дислипидемия. Състояние се влошава, когато изброените заболявания се комбинират и могат да доведат до усложнения.

- Защо е важно ако сме с висок холестерол да знаем неговата стойност и какво означава тя конкретно за нас?

- Всеки човек трябва да знае стойностите си на холестерола при навършване на пълнолетие. При тези, които са нормални да се проследяват на няколко години. Но ако са високи е необходимо консултация с кардиолог, както за оценка на риска, така и за лечение. Нека интерпретацията на резултатите от един липиден профил да бъде направена от кардиолог. Много често пациентите твърдят, че имат нормален холестерол, базирайки се на референтните стойности, дадени от лабораторията. Това обаче далеч не е така. Тези стойности не са отнесени към изчисления риск за сърдечно-съдово заболяване и наложените въз основа на него таргети на холестерол. И така един изглеждащ нормален холестерол по референтни стойности на клиничната лаборатория при един пушач с хипертония, отнесен към сърдечно-съдовия риск вероятно няма да е безопасен.

- Колко често трябва да се проверява нивото на холестерола?

- В зависимост от рисковите фактори (тютюнопушене, захарен диабет, хипертония, бъбречна заболяване) имаме различни таргети на холестерола. Ако при даден пациент липсват рискови фактори и има нормални стойности на ЛДЛ- холестерола, то следва да се проследява на няколко години. Но оценката на риска от развитие на сърдечно-съдово заболяване следва да се преоцени при наличие на рисков фактор (примерно започне да пуши или развие хипертония). При останалите пациенти с рискови фактори - веднъж годишно.

- Предотвратимо ли е атеросклеротичното съдово заболяване? Каква е ролята на наследствеността при висок холестерол?

- Както споменах нашите усилия са за ранна диагноза и лечение на пациентите с Фамилна хиперхолестеролемия именно за предотвратяване на развитие на неблагоприятно събитие - инфаркт, инсулт. Това ще го постигнем с т.нар каскаден скрининг ( изследване на холестерол на родственици на пациент с фамилна хиперхолестеролемия).

- Какви промени в начина на живот, е препоръчително да се направят?

- Всеки човек трябва да се стреми към здравословен начин на живот. Това е важно, защото сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания споделят сходни рискови фактори. Тук подчертавам, че тютюнопушенето е основен рисков фактор и за двете групи заболявания.

Спирането му има невероятни здравни ползи както за самия пациент, така и за близките му, които се явяват пасивни пушачи. На второ място балансиран начин на хранене, физическа активност и свеждане до минимум на алкохолната консумация.

- Какво е прицелното ниво на контрол на холестерола и колко време ще отнеме постигането му? Колко дълго се приемат лекарства за контрол на холестерола?

- В зависимост от това в каква рискова група попада даден пациент има различен таргет на ЛДЛ- холестерола. Постигането му зависи от няколко интервенции - промяна в начина на живот като първа стъпка, индивидуалният отговор към антилипемичната терапия и не на последно място придържането на пациента към лечението. Този процес е за цял живот, тъй като лекуваме хронично заболяване. Обикновено пациентите се изморяват, преустановяват терапия и сами виждат как стойности на холестерола се връщат към изходните.

• Ако Ви е поставена диагнозата Фамилна хиперхолестеролемия, има 50% шанс някое от децата ви да наследи това заболяване. *

• Фамилна хиперхолестеролемия засяга 1 на 250 души по целия свят, което я прави едно от най-честите, животозастрашаващи наследствени нарушения в обмяната на холестерола, но въпреки това над 70% от хората нямат поставена диагноза.*

• Рискът от преждевременна коронарна болест на сърцето се повишава до 20 пъти при нелекуваните пациенти с Фамилна хиперхолестеролемия.*

