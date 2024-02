След трансплантация на бъбрек и депресия Селена Гомес намери нов път - помага на хора с болна психика

Когато служим на други, ние изместваме фокуса от себе си към тях. Взаимодействието е невероятно терапевтично. Така доказваме на себе си, че имаме стойност, с която да дарим света

Селена Гомес е и благословена, и анатемосана. Нейните таланти са неизброими – красива, обожавана певица, тя е и автор на музика, актриса, продуцент, успешна бизнесдама – козметичната компания Rare Beauty се оценява на поне 1,2 млрд. долара. Също така е прочут инфлуенсър и модел за подражание на хиляди млади хора по света.

Още толкова са обаче болестите на 31-годишната поп дива от Лос Анджелис. Oт 20-годишна тя страда от тежкото автоимунно заболяване лупус, което причини срив на бъбреците и трансплантация, биполярно разстройство, паникатаки, депресия.

"Самочувствието ми бе тежко ранено. Всичко, което преживях, би трябвало да ме срине. Но реших да помагам на други в моето положение – това ме държи и ме кара да продължа", казва Гомес. Тя

превърна благотворителността в кауза на живота си

Звездата е диагностицирана с лупус преди 10 г. Това хронично заболяване, известно у нас и като вълчанка, кара имунната система да атакува по погрешка собствените тъкани и органи, възпалява ги и ги уврежда.

През Ранното средновековие кръстили болестта lupus на латинската дума за вълк, защото язвите, причинени от нея, приличали на ухапвания от вълк.

Лупус може да засегне която и да е част на тялото, но най-вече поразява сърцето, бъбреците (лупусен нефрит), ставите, кожата, белите дробове, кръвоносните съдове, мозъка. Сред симптомите са умора, язви, обриви, косопад.

Болките са изключително мъчителни

"Сутрин, когато се събудя, веднага започвам да плача, защото всичко ме боли", споделя певицата. Главната жертва на синдрома са жените в млада и средна възраст - съотношението спрямо мъжете е 9:1. Той не се лекува, но го облекчават с медикаменти, потискащи имунната система.

Специалистите допускат, че лупус се отключва от стрес, напрежение, претоварване,

но сигурни доказателства няма. Изтощението обаче кара болестта да се прояви и усилва пристъпите . А в живота на Селена Гомес напрежение и натоварване колкото искаш.

Тя е родена на 22 юли 1992 г. в провинциалния Гранд Прери в Тексас. Тъй като 16-годишната майка още учи, гледат я баба и дядо. По стара американска традиция от 4-годишно влачат хубавото като картинка момиченце по конкурси за малки модели и по състезания по красота.

Не е насила – Селена има вроден афинитет към шоубизнеса, прераснал после в изумителна амбиция и работоспособност.

10-годишна, тя изгрява в сериала "Барни и приятели", а през 2007 г. се прочува с "Магьосниците от Уейвърли плейс" на "Дисни". Следват още филми и концерти на бандата Selena Gomez & the Scene.

Съблазнително пухкава, с кадифени очи и изваян бюст, по-млада на вид от годините си, Гомес става идол на тийнейджърите и "новата Лолита" за застаряващите.

И така до 2014 г., когато откритието, че е болна от лупус, я хвърля в депресия. Ляга в болница с биполярно разстройство.

Раиса и Селена след трансплантацията "Всичко се плаща. Бях подложена на голям натиск – да съм секси, чаровна, мила. Казваха ми какво да обличам, как да изглеждам, какво да кажа. Доскоро се поддавах на този натиск. И изгубих представа коя съм", изповяда се тогава момичето в реч на младежка конференция.

Лупусът не идва сам. Освен психическите проблеми

Гомес получава още ред усложнения, сред които и артрит

Заради автоимунното заболяване я подлагат на химиотерапия. През 2017 г. бъбреците отказват и се налага трансплантация. Донор е близката приятелка, актрисата Франсия Райса.

По време на операцията при Гомес се къса артерия и спешно е изградена нова с вена от крака й. Но присаждането все пак е успешно, за разлика от отношенията на двете дами, известни като неразделни.

Между тях настъпва разрив, и то не заради слуховете, че Франсия e притисната да даде бъбрека си и че всъщност го е продала, а заради ревност.

Малко след операцията пред сп. "Ролинг стоун" Селена казва, че Тейлър Суифт е единствената приятелка в Холивуд. Райса е бясна. Реагира в инстаграм с репликата "Интересно...", но бързо я изтрива.

Гомес контрира в TikTok с ироничното ..."Съжалявам, че не споменах всички, които познавам...". После не се поглеждат 6 години и си проговарят едва през 2023-а.

За изпълнителката на хитовете Same Old Love и Good For You това е труден период. Лекува тежка депресия и панически пристъпи. Влиза и излиза от клиники и програми за справяне с тревожността,

поне веднъж седмично е на терапия

Къса окончателно с Джъстин Бийбър, с когото на периоди са гаджета от тийнейджъри. Няколко пъти спира появите пред публика.

Но когато е в ремисия, успехите валят – пуска хитови албуми, оглавява рейтинги. През 2017-а сп. "Билборд" я обявява за жена на годината. Включена е в класациите Time 100 и Forbes Under 30 (2020). Нареждат я сред най-успешните изпълнители на второто десетилетие от XXI век.

През 2020 г. епидемията от ковид отново хвърля Селена Гомес в криза. След като тестът се оказва положителен и я слагат под карантина, звездата изпада в ужас, самотата я подлудява. Как излиза от тези състояния? "Като споделям и помагам на другите", казва инфлуенсърката. А тя

има необятна аудитория – наскоро я обявиха за жената с най-много последователи

в инстаграм – 429 млн.

Това обаче е нож с две остриета – сред тях има и много хейтъри, които нападат лабилната Селена, заради което тя няколко пъти "си взе почивка" от социалните медии.

В мрежата звездата е до болка откровена. Разкрива в подробности как се живее с лупус и обяснява, че се подува, защото от лечението задържа вода.

Просвещава хората за различни болести, защото "когато знаеш повече за диагнозата си, тя те плаши по-малко". И ги зове да търсят опора в Бог.

В платформата си и в тв предавания известната певица и актриса кани светила в медицината като бившия американски здравен министър д-р Вивек Мърфи за съвети относно психическото здраве и новите лечения.

Известен филантроп, Гомес работи по тези проблеми с различни благотворителни организации. От 2009 г. тя е посланик на УНИЦЕФ. През 2020 г. основава Rare Impact – фонд, който се ангажира да събере за 10 г. 100 млн. долара за превенция и лечение на психически заболявания.

За мисията си казва: "Когато служим на другите, ние изместваме фокуса от себе си към тях.

Взаимодействието е невероятно терапевтично. Така доказваме на себе си, че имаме стойност, с която да дарим света."