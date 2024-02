Могат ли промените по ноктите да издават здравословното ви състояние?

Промените във формата, състоянието и цвета на ноктите ви могат да показват редица здравословни проблеми. Съществуват симптоми, които не трябва да пренебрегвате (и такива, които са напълно нормални)

Меки и чупливи нокти

Това е често срещано оплакване и има няколко възможни причини. Този симптом може да бъде предизвикан от сухота на нокътната плочка. Възможни причини са плуване, прекомерна употреба на лакочистител, често миене на съдове без ръкавици или просто живот в среда с ниска влажност. Други възможни причини включват химикали (като например, битовата химия, използвана при почистване вкъщи) или стареене. Въпреки това, ако чупливите нокти са постоянен проблем, говорете с вашия лекар: понякога хипотиреоидизмът (заболяване на щитовидната жлеза) причинява и този симптом.

Хидратиране на ноктите с балсам, прилагане на защитни лакове и лечебни продукти обогатени с витамини, минерали и масла, приемане на добавки, съдържащи цинк и биотин, са едни от начините за подобрение на здравината на нокътните плочки.

Бели петна по ноктите

Много хора вярват, че белите петна по ноктите показват дефицит на калций, но това обикновено не е така. В повечето случаи тези бели петна не са значими и са резултат от лека травма.

Задебеляване и деформиране на нокътните плочки

Това често е симптом на гъбична инфекция. Гъбичните инфекции са 18-40% от всички болести на ноктите. Гъбичките причиняват промяна в цвета, задебеляване и деформиране на ноктите. Проучванията показват, че риск има най-вече при хора с диабет и съдови нарушения на крайниците. Спортистите също попадат в рисковата група. Микротравмите, неудобните обувки са отлична среда за проникване на гъбичната инфекция. Гъбичките засягат по-често ноктите на краката. Причината е в по-бавния растеж и по-лошото кръвоснабдяване. Ноктите на ръцете също може да се инфектират, особено при често мокрене.

Нокти тип „часовниково стъкло“

Това състояние се явява, когато краищата на пръстите се подуят и ноктите станат извити и заоблени нагоре. То може да бъде както вродено така и придобито. При придобитите подобни изменения възможна причина са белодробни, бъбречни и чернодробни заболявания. При проява на подобен симптом задължително се консултирайте с лекуващия ви лекар.

Койлонихия

Това състояние представлява централно хлътване на ноктите като лъжица. Ноктите са тънки и са придобили хлътнала форма. Този симптом обикновено е признак на желязодефицитна анемия и може да бъде коригиран при съответно адекватно лечение на анемичния синдром.

Точковидни депресии по ноктите

Консултирайте се с вашия лекар, ако ноктите ви са покрити с вдлъбнатини, тъй като това може да е признак, че имате псориазис.

Жълто оцветяване на ноктите

Това може да се случи естествено с възрастта, но понякога се дължи и на лакове за нокти или акрилни нокти. Тютюнопушенето също може да доведе до жълто-кафяво оцветяване на ноктите и пръстите. Това е така, защото никотинът и катранът, намиращи се в цигарите, оцветяват както нокътя, така и околонокътното легло. Тютюнопушенето води до оксидативен стрес, което също може да доведе до жълт оттенък. Възможна алтернатива за намаляване на вредата от тютюнопушенето са т.нар. бездимни нагреваеми изделия и т.нар. вейпове, при които има нагряване и липсва процес на горене. Това води до драстично намаляване на вредните емисии в образувалия се аерозол при алтернативните продукти, за разлика от тези в цигарения дим например. Съществуват данни, които показват, че т.нар. бездимни продукти водят до по-слаб оксидативен стрес. Това не означава, че тези продукти са безопасни. Най-добрият начин за превенция е пълното въздържание и отказ от тютюнопушене.

Тъмно или черно оцветяване на ноктите

Тревожен знак е внезапната поява на черно, кафяво или сиво оцветяване, което обхваща само един нокът и кожата под него. Възможно е да се касае за новопоявила се бенка или дори меланом. Около 3% от меланомите в бялата и 15-20% в африканската и азиатската раса са под ноктите. Пълната замяна на ноктите на ръцете настъпва за около 6 месеца. Ако имате променено оцветяване на ноктите или друг проблем, който не отзвучава с израстването им, потърсете консултация с дерматолог.

Снимка: Д- р Маргарита Къчева

Визитка на автора:

Д-р Маргарита Къчева завършва медицина с отличие в Медицински университет – София. Част е от екипа на Клиника по кожни и венерически болести при Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница София. Полага успешно изпита на Европейския борд по дерматовенерология (EBDV), чиято цел е постигане на висок стандарт на дерматовенерологична помощ във всички европейски страни. Д-р Къчева получава най-високото отличие на борда – титлата Fellow of European board of dermatology and venereology (FEBDV). Докторант е към Медицински университет – София за придобиване на научна степен „Доктор по медицина". През 2018 г. провежда специализация по Дерматохистопатология в Университетска болница Цюрих, Швейцария.

Асистент е в Медицински факултет към Софийски университет. Д-р Къчева се е усъвършенствала на международни обучения и практически семинари в страната и чужбина. През 2016 г. участва в Академия по лазерни технологии в Марбея, Испания. През 2017 г. е стипендиант на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV), Женева, Швейцария. През юни 2018 г. провежда обучение по дерматохистопатология в Университетска болница Гент, Белгия. През декември 2018 г. провежда обучение по сексуално трансмисивни болести в Университетска Болница Амстердам, Холандия. Професионалните интереси на д-р Къчева са в областта на клиничната и педиатрична дерматология, сексуално трансмисивни болести, онкодерматохирургия и дерматохистопатология. За повишаване на медицинската си квалификация в тези области ежегоднo посещава международни конгреси и курсове. Член е на Българското Дерматологично Дружество и Европейската Академия по Дерматология и Венерология.