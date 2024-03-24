ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Аспарух Илиев: Страхът от нов зомби вирус от С...

Времето София 15° / 11°
Видео Подкаст image/svg+xml Судоку
Моят 24 часа
image/svg+xml
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/17461423 www.24chasa.bg

Няма нови случаи на коронавирус у нас

1328
Коронавирус СНИМКА: Pixabay

Няма нови случаи на коронавирус у нас. Направени са 22 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 0 % от пробите.

Няма починали, но и излекувани.

В болници за лечение остават 140 пациенти. От тях 21 са в иинтензивни отделения. Няма новоприети пациенти.

През последните 24 часа няма поставени ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас -0; Варна - 0; Велико Търново - 0; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник -0; Плевен - 0; Пловдив - 0; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 0; Сливен - 0; Смолян - 0; София област - 0; София град - 0; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 .

Още здравни новини вижте тук
Коронавирус СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Защо Стаси Цалова вече не казва в прогнозата за времето: Не ходете в планината, ще бъде опасно (Видео)