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4 са новите случаи на коронавирус у нас

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коронавирус СНИМКА: Pixabay

4 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 690 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 0,6 % от пробите.

Няма починали, но и няма излекувани.

В болници за лечение остават 134 пациенти. От тях 20 са в интензивни отделения. Един е новоприетият пациент.

През последните 24 часа са поставени 9 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 0; Варна - 1; Велико Търново - 0; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 1; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник -0; Плевен - 0; Пловдив - 1; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 0; Сливен - 0; Смолян - 0; София област - 0; София град - 1; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 .

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коронавирус СНИМКА: Pixabay

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