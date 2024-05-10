Огнище на птичи грип в Хасковско

Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на птичи грип (Инфлуенца А) във ферма с патици мюлари в хасковското село Константиново. В него се отглеждат около 6300 бр. патици.

Около засегнатия животновъден обект е определена 3-километрова предпазна зона, в която попадат: общ. Симеоновград- с. Константиново и общ. Харманли– с. Поляново. В 10-километровата наблюдавана зона влизат: общ. Димитровград - с. Златополе и с. Райново; общ. Хасково - с. Александрово, с. Нова Надежда, с. Стойково, с. Родопи, с. Брягово; общ. Симеоновград - гр. Симеоновград; общ. Харманли- с. Преславец.

Ще се предприемат действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни патици в обекта. БАБХ напомня, че патешко месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве.