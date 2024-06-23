Медицинският хеликоптер транспортира мъж в тежко състояние до Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Медицинският хеликоптер е излетял за Велико Търново, за да транспортира пациент в тежко състояние.

Той е пострадал след катастрофа, пише bTV

Хеликоптерът ще пристигне във Велико Търново около 20:30 часа.