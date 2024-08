Кратката следобедна дрямка повишава концентрацията и настроението

Следобедната дрямка, която продължава около 30 минути, позволява на мозъка да си почине по начин, който прави хората по-бодри, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на експерти. Кратката дрямка помага за работата и за други дейности.

„Знаем, че това е лесен и полезен начин бързо да повишите бдителността, концентрацията, продуктивността, креативността и настроението си", каза професор Джеймс Маас. В продължение на десетилетия той е преподавател в университета "Корнел" и изследва съня.

В неговата книга „Сън за успех! Всичко, което трябва да знаете за съня, но сте твърде уморени, за да попитате" (Sleep for Success! Everything You Must Know About Sleep But are Too Tired to Ask), той пише, че почти всеки изпитва следобеден спад в енергията си. Това се дължи на циркадния ритъм на организма, който включва два периода на сънливост на всеки 24 часа - веднъж през нощта и отново между 14 и 16 часа.

През нощта хората преминават през няколко 90-минутни цикъла на сън, разпределени в пет етапа - от лек до дълбок сън, като най-дълбокият е към средата. Дневният сън следва същия цикъл, поради което Маас не препоръчва едночасови дрямки, пише БТА. Събуждането от такъв дълбок сън може да отнеме до един час, за да се върне човек към нормалното си състояние, благодарение на т.нар. инерция на съня.

„Това е все едно да се включите в режим на ниска мощност за малко и да позволите на тялото си да се възстанови", каза Сара Медник, автор на книгата "Подремни! Промени живота си" (Take a Nap! Change Your Life).

Експертите смятат, че кратките дрямки не пречат на нощния сън, стига да не са твърде късно през деня. Освен това те препоръчват този кратък сън да е по едно и също време всеки ден.