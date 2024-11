Д-р Маргарита Къчева: Липсата на грижи за кожата води до акне, сухота и преждевременно стареене

Все повече хора разбират нуждата от ежедневна употреба на слънцезащитни продукти и хидратация, казва експертът от Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница София

- Д-р Къчева, успява ли българинът да опазва кожата си? Какви са вашите наблюдения от практиката?

- Моите наблюдения показват, че осведомеността сред българите за значението на опазването на кожата значително се повиши през последните години. Все повече хора разбират нуждата от ежедневна употреба на слънцезащитни продукти и хидратация. Въпреки повишената информираност обаче, на практика все още има много хора, които не използват редовно слънцезащитни продукти, особено в ежедневието, когато не са на плаж или в планината. Това показва, че има нужда от по-нататъшна образователна работа по темата. Някои от предизвикателствата пред българите в опазването на кожата им включват липсата на време или ресурси за редовни дерматологични прегледи и използването на качествени продукти. Това води до по-често срещани кожни проблеми като акне, сухота и преждевременно стареене. Като цяло, въпреки че има подобрение в осведомеността и практиките за грижа за кожата, все още има много работа, за да се гарантира, че българите опазват кожата си по най-добрия начин. Една от основните препоръки е продължаване на образователните кампании и по-широк достъп до качествени продукти.

- Какви са вашите съвети към пациентите? Важат ли те за всички сезони през годината?

- Съветите към пациентите за грижа за кожата са съобразени с различните сезони и индивидуалните нужди на всеки човек, но има и някои универсални принципи, които важат през цялата година.

През всички сезони препоръчвам да се използват основни продукти за грижа за кожата, които включват:

1. Редовно почистване – важно е кожата да се почиства, за да се премахнат замърсяванията и излишния себум.

2. Хидратация – кожата трябва да се овлажнява ежедневно, независимо от типа ѝ, за да се поддържа нейната еластичност и здраве.

3. Слънцезащита – слънцезащитен крем трябва да се използва всеки ден, дори и през зимата, защото UV лъчите могат да причинят увреждания на кожата, които водят до преждевременно стареене и повишен риск от рак на кожата.

През пролетта и лятото е важно:

• да се използват слънцезащитни продукти с по-висок SPF, особено когато се прекарва дълго време на открито;

• да се нанасят по-леки хидратиращи продукти, които не запушват порите и не предизвикват излишно омазняване;

• да се носят шапки и слънчеви очила – това също е добър начин за допълнителна защита на кожата и очите.

През есента и зимата се препоръчва:

• употребата на по-богати и хидратиращи кремове, които помагат за запазване на влагата в кожата, особено когато въздухът е по-сух;

• защита на кожата от студен вятър и ниски температури, като се използват кремове за ръце и балсами за устни, които предотвратяват изсушаването и напукването.

- Каква роля играят съвременните технологии и новите козметични продукти?

- Съвременните технологии и новите козметични продукти революционизират грижата за кожата, като предоставят на потребителите по-ефективни, персонализирани и иновативни решения. Те не само подобряват състоянието на кожата, но също така повишават информираността и контрола на пациентите върху тяхната собствена грижа за кожата.

• Иновации в козметичните продукти: Днешните козметични продукти са значително по-напреднали, благодарение на новите технологии и научни открития. Те включват съставки като хиалуронова киселина, пептиди, антиоксиданти и ретиноиди, които са формулирани по начин, който максимизира тяхната ефективност и минимизира риска от раздразнения. Тези иновативни съставки помагат за хидратиране на кожата, намаляване на признаците на стареене, подобряване на текстурата на кожата и защита срещу вредни фактори като UV лъчи и замърсяване.

• Персонализирани решения: Благодарение на напредъка в технологиите, пациентите могат да получат персонализирани препоръки за грижа за кожата. Съществуват устройства и приложения, които анализират състоянието на кожата и предоставят индивидуални препоръки за продукти и процедури. Това позволява по-целенасочена и ефективна грижа, която отговаря на специфичните нужди на всеки човек.

• Апаратни процедури и технологии: Съвременните технологии също така доведоха до развитието на различни апаратни процедури, които предлагат неинвазивни и минимално инвазивни решения за разнообразни кожни проблеми. Лазерите, радиочестотните устройства, ултразвуковите технологии и LED терапията са само част от методите, които могат да се използват за премахване на пигментни петна, подобряване на еластичността на кожата и намаляване на бръчките. Тези технологии позволяват бързи резултати с минимален период на възстановяване.

• Развитие на дерматологичната диагностика: С помощта на новите технологии, дерматолозите разполагат с инструменти за по-прецизна и бърза диагностика на кожни състояния. Дигитални дерматоскопи, анализ на кожата с помощта на изкуствен интелект и други иновативни методи помагат за по-точно определяне на диагнозите и разработване на ефективни планове за лечение.

- Влияят ли вредните навици върху „здравето“ на кожата и как да я предпазим?

- Вредните навици могат значително да повлияят на здравето на кожата, като водят до преждевременно стареене, обезцветяване, загуба на еластичност и повишен риск от различни кожни заболявания.

• Влияние на тютюнопушенето върху кожата: Цигареният дим съдържа над 4000 химикали, които влияят негативно на кожата, като намаляват притока на кръв и кислород до нея. Това води до по-слабо производство на колаген и еластин, което прави кожата по-отпусната и по-бледа. Пушачите често забелязват и появата на преждевременни бръчки около устата и очите. От друга страна обаче, вече съществуват съвременни бездимни изделия, сред които устройствата за нагряване и вейп продуктите, които се приемат като по-малко вредна алтернатива на традиционното пушене. При тях няма процес на горене, което води до отделяне на по-малко вредни химикали в сравнение с цигарения дим. Въпреки че някои изследвания показват, че тези устройства могат да бъдат по-малко вредни, то дългосрочните им ефекти върху кожата и общото здраве не са напълно изучени. Най-добрата стратегия за защита на кожата е да се избягват всички форми на тютюнопушене.

• Прекомерна консумация на алкохол: Алкохолът дехидратира кожата и може да доведе до загуба на еластичност, сухота и раздразнение. Хроничната употреба на алкохол може също така да увеличи риска от появата на зачервяване, разширени кръвоносни съдове и розацея.

• Недостатъчен сън: Липсата на сън пречи на естествените процеси на регенерация на кожата, води до появата на тъмни кръгове под очите, повишена чувствителност и ускорено стареене.

• Неправилно хранене: Диета, богата на захари и наситени мазнини, може да доведе до възпалителни процеси в организма, които влияят негативно на кожата. Недостатъчният прием на витамини и минерали също може да наруши бариерната функция на кожата и да доведе до различни кожни проблеми.

- Вашите съвети за ежедневна рутина за поддържане на нашата кожа?

- Поддържането на здрава и сияйна кожа изисква редовна и последователна грижа, като препоръчвам следните стъпки:

• Почистване: то е първата и най-важна стъпка от всяка рутинна грижа за кожата. Изберете нежен почистващ продукт, който е подходящ за вашия тип кожа – например гел за мазна кожа или кремообразен почистващ продукт за суха и чувствителна кожа.

• Тонизиране: след почистването е добре да се използва тоник, който балансира pH нивото на кожата и премахва останалите замърсявания и следи от почистващия продукт. Тоникът също така подготвя кожата за следващите стъпки в грижата и подобрява абсорбцията на активните съставки в серумите и кремовете.

• Хидратация: тя е от съществено значение за поддържането на здрава и еластична кожа. Използвайте хидратиращ серум или есенция, която съдържа съставки като хиалуронова киселина, витамин C и ниацинамид. След серума нанесете овлажняващ крем, който да задържи влагата в кожата и да подсили нейната бариерна функция. Изберете продукт според типа кожа – по-лек крем за мазна кожа или по-богат крем за суха кожа.

• Слънцезащита: независимо от сезона или времето навън, нанасянето на слънцезащитен крем трябва да бъде последната стъпка от сутрешната рутина. UV лъчите могат да причинят преждевременно стареене, хиперпигментация и дори рак на кожата, затова е важно да се използва слънцезащитен крем с широк спектър и SPF 30 или по-висок. Нанасяйте слънцезащитния крем 15-30 минути преди излагане на слънце и го подновявайте на всеки два часа, ако сте на открито.

• Вечерна грижа: вечерта кожата има нужда от подхранване и възстановяване. След почистване и тонизиране, можете да нанесете серум с активни съставки като ретинол, пептиди или гликолова киселина, които стимулират клетъчното обновление и подобряват текстурата и тонуса на кожата. След това използвайте нощен крем, което да подхрани кожата през нощта и да спомогне за нейното възстановяване.

• Допълнителни грижи: веднъж или два пъти седмично, в зависимост от нуждите на кожата ви, можете да добавите ексфолиране и маски в рутината си. Ексфолирането помага за премахване на мъртвите клетки и подновяване на кожата, докато маските осигуряват допълнителна хидратация, почистване или успокояване.

Д-р Маргарита Къчева завършва медицина с отличие в Медицински университет – София. Част е от екипа на Клиника по кожни и венерически болести при Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница София. Полага успешно изпита на Европейския борд по дерматовенерология (EBDV), чиято цел е постигане на висок стандарт на дерматовенерологична помощ във всички европейски страни. Д-р Къчева получава най-високото отличие на борда – титлата Fellow of European board of dermatology and venereology (FEBDV).

Докторант е към Медицински университет – София за придобиване на научна степен „Доктор по медицина". През 2018 г. провежда специализация по Дерматохистопатология в Университетска болница Цюрих, Швейцария. Асистент е в Медицински факултет към Софийски университет.

Д-р Къчева се е усъвършенствала на международни обучения и практически семинари в страната и чужбина. През 2016 г. участва в Академия по лазерни технологии в Марбея, Испания. През 2017 г. е стипендиант на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV), Женева, Швейцария. През юни 2018 г. провежда обучение по дерматохистопатология в Университетска болница Гент, Белгия. През декември 2018 г. провежда обучение по сексуално трансмисивни болести в Университетска Болница Амстердам, Холандия. Професионалните интереси на д-р Къчева са в областта на клиничната и педиатрична дерматология, сексуално трансмисивни болести, онкодерматохирургия и дерматохистопатология. За повишаване на медицинската си квалификация в тези области ежегоднo посещава международни конгреси и курсове. Член е на Българското Дерматологично Дружество и Европейската Академия по Дерматология и Венерология.