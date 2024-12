Проучване: Оловото в бензина в основата на много психични заболявания в САЩ

Оловото в бензина стои в основата на десетки милиони психични заболявания в САЩ, показва ново проучване.

„Някои хора, които вече са били изложени на риск, ще развият разстройства по-рано и по-често", заяви съавторът на изследването д-р Аарон Рубен, доцент по клинична невропсихология в Университета на Вирджиния.

В проучването, публикувано в The Journal of Child Psychology and Psychiatry, се оценява, че около 151 милиона диагнози за психични разстройства в САЩ се дължат на оловото. Излагането на риск вероятно нямаше да се случи, ако оловото не се съдържаше в бензина", добави Рубен.

Автомобилите са се движили с бензин, съдържащ олово, от 20-те години на миналия век, а САЩ започват извеждат това вещество от употреба едва през 80-те години на миналия век, след като са събрани значителни доказателства за вредата от него. Оловният бензин продължава да се използва за гориво на някои самолети, състезателни автомобили, селскостопанско и морско оборудване.

„Хората, които са били изложени на въздействието му, не са в учебниците по история", каза Рубен пред Си Ен Ен.

„Милиони американци се разхождат наоколо с неизвестна, невидима история на излагане на странични ефекти от олово, която вероятно е повлияла лошо на начина, по който мислят, чувстват и се държат", добави той.

Как оловото влияе на организма

През последния век учените са натрупали изследвания, които показват, че оловото е вредно за органите.

В предишно проучване Рубен и екипът му използват данни за нивата на олово в кръвта в детска възраст, употребата на оловни газове и статистически данни за населението, за да оценят излагането на олово в детска възраст. Екипът установява, че половината от населението на САЩ е било изложено на неблагоприятни нива на олово в ранна възраст.

Броят на засегнатите хора може да се окаже неочакван за много хора, отбеляза д-р Брус Ланфър, учен в областта на здравето на населението в университета „Саймън Фрейзър" в Канада, който има опит в областта на оловните отравяния.

Оловото е мощен невротоксин и може да наруши развитието на мозъка по много начини, които могат да повлияят на повечето видове психични проблеми, включително тревожност, депресия и Синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност. Но хората вероятно са били засегнати и по начини, които не могат да бъдат диагностицирани.

„Това също така променя личността. Смятаме, че излагането на олово прави хората по-малко съвестни, по-малко организирани, по-малко ориентирани към детайлите, по-малко вероятно е да могат да преследват целите си по организиран начин", добави Рубен, пише БГНЕС.