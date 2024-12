„Здравето започва от стомаха!“ Сигурно всички сте чували това твърдение. Зад него стоят стотици научни изследвания, които доказват пряката зависимост между състоянието на червата и нашето здраве. Около 80% от имунните ни клетки се намират в храносмилателната система, затова здравето на стомашно-чревния тракт и състоянието на имунната система са взаимно свързани. Ако имате стомашни проблеми, това е сигурен признак, че защитните механизми на организма са понижени. Червата съдържат приблизително 100 трилиона бактерии, отговорни за преработването на хранителните вещества, които спомагат за образуването на антитела и се борят с инфекциите, които ни разболяват. Когато "лошите" бактерии, се окажат повече от "добрите", настъпва чревна дисбактериоза. Размножавайки се, патогенните бактерии отделят токсини, които дразнят чревната лигавица, нарушават целостта ѝ и могат да причинят редица здравословни проблеми. Дисбиозата може да се отрази негативно върху целия организъм и да бъде причина за редица алергии, имунодефицит, нарушено усвояване на минерали от организма, в резултат на което, може да се стигне до проблеми с костите и ставите, и редица заболявания на вътрешните органи. За да решим проблема са нужни много и разнообразни добри бактерии и подходяща среда, в която те да виреят. Правилното разнообразие и балансът на нашата чревна флора са от съществено значение за здраво тяло.

В тази статия ще откриете как пробиотиците могат да подобрят здравето ни и защо д-р Дечева препоръчва Флора 10 – пробиотик+пребиотик.

Д-р Анелия Дечева – Гастроентеролог, Интернист, Токуда Болница София

Д-р Дечева, нека започнем разговора с това какво представляват синбиотиците и защо Флора 10 е вашият избор за възстановяване на чревната микрофлора?

Синбиотикът е продукт, в който действат едновременно пробиотици и пребиотици. Терминът „синбиотик“ е въведен от Gibson & Roberfroid (1995г), като определение на комбинацията от синергично действащи пробиотици и пребиотици.1 Тази комбинация има за цел подобряване на преживяемостта на пробиотичните микроорганизми в ГИТ, да стимулира растежа, по-бързата колонизация и активирането на метаболизма на коменсалната (физиологична) микробиота, като по този начин да се въздейства благоприятно върху здравето на макроорганизма. Пробиотиците (СЗО /Световната здравна организация) са „живи щамове на строго подбрани микроорганизми, които когато се прилагат в адекватни количества имат благоприятен ефект за здравето на гостоприемника.2 Те са подобни на полезните микроорганизми, открити в червата ни и помагат за колонизирането им с полезни за здравето бактерии и дрожди, за да гарантират правилния баланс на микроорганизмите. Важно е да се подчертае, че ефектите на пробиотика се определят от щама, количеството и компонентите, използвани за производството на пробиотичния продукт. Доказано е, че ПБ имат много положителни ефекти върху тялото, включително имуномодулация, защита от инфекции, подобряване на храносмилателните условия, увеличаване на усвояването на хранителни вещества, подпомагане загубата на тегло и подобряване здравето на мозъка.

През 2007 г. експерти на ФАО (Организацията на ООН по прехрана и земеделие) и СЗО описват пребиотиците като “нежизнеспособен хранителен компонент, който предоставя полза за здравето на гостоприемника, свързана с модулирането на микробиотата.3 Пребиотикът трябва да стимулира селективно растежа на благоприятните за здравето микроорганизми и едновременно с това да не стимулират други патогенни микроорганизми. Най-популярна е комбинацията от бактерии от рода Лактобацилус и Бифидобактерии с фруктоолигозахариди в симбиотични продукти. 4 Пробиотичните продукти могат да съдържат един или повече избрани микробни щамове. Човешките ПБ микроорганизми принадлежат най-вече към следните родове: Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococus, Strptococcus, Enterococcus. Също така E.coli Nissle, щамът Gram/+/, които се свързват с род Bacillus и някои, които принадлежат към род Saccharomyces също се използват като пробиотични продукти.

Флора 10 е ново поколение мултищамов синбиотик, който бързо възстановява чревната микрофлора, което е най-важната предпоставка, за да бъдем здрави!

Защо Флора 10?

Флора 10 съдържа 10 млрд. живи бактерии от специално подбрани и клинично проучени 7 щама от 4 групи: Лактобацилус – булгарикус, Ацидофилус, Лактис и Касеи, Стрептококус термофилус и Лактис, Бацилус Коагуланс и Ентерококус фециум. Специалната формула на синбиотика съдържа още и пребиотиците- фруктоолигозахариди (FOS) и инулин, както и витамин В1, В3 и С. Установено е, че съчетанието от разнородни добри бактерии образува синергия помежду им, което дава много по-добри резултати от прилагането само на един пробиотик. В подкрепа на това твърдение е извършен анализ на 59 плацебо контролирани проучвания, който показва, че мултищамовите пробиотици са с над 20 % по-ефективни в сравнение с монощамовите, когато се прилагат при диария, свързана с прием на антибиотици или при остра диария. Ефектът им при синдром на раздразненото черво е с над 25 % по-силен, а при чревно-възпалителни болести с 60 %. Флора 10 е една идеално балансирана пробиотична формула, което се дължи на точната селекция от щамове и прецизното им съотношение. Богатото видово разнообразие на щамовете, устойчивостта им към различни антибиотици и скоростта, с която се делят, са ключовите фактори за по-бързото възстановяване на микробиома, което Флора 10 гарантирано постига.

„Синбиотик от пето поколение“

Силната ефективност на Флора 10 се дължи и на е факта, че е създаден по специална технология „микроинкапсулиране“, което го прави синбиотик от пето поколение. Това нововъведение позволява бактериите сами да изграждат защитната си обвивка, която надеждно ги пази при преминаването им през висококиселинната, агресивна среда на стомаха, за да достигат 100% живи до крайната си цел – червата. Там пребиотиците създават богата хранителна среда, в която милиардите живи бактерии се развиват и спомагат за изхвърлянето на „лошите“ болестотворни микроорганизми, като подобряват общото състояние на организма. Пробиотичните щамове във Флора 10 са развити върху растителна среда, което прави продукта подходящ за пациенти с непоносимост към млечни протеини, както и за вегани. Освен това щамовете, които се съдържат в продукта са бързоделящи се и имат способността да удвояват масата си само за 30 минути. Това им позволява да поддържат чревната микрофлора близо до физиологичните ù нива дори по време на антибиотично лечение. Формулата на Флора 10 е обогатена и с витамин С и витамини от група В, които, съчетани със синбиотика, предпазват успешно от появата на респираторни заболявания, а витамините В1 и В3 допълнително подобряват метаболизма и работата на храносмилателната система.

Д-р Дечева, нека разгледаме действието на всеки от съдържащите се видове бактерии и щамове във Флора 10

Започвам с това, че във Флора 10 се съдържат три щама от вида Лактобацилус, всеки със своята специфика и ползи. Бактериите от рода Лактобацилус, които стимулират имунната система, имат антимутагенна активност, като променят про-канцерогенната активност на колонизираните микроби и инактивират канцерогенните храни. Те благоприятстват при урогенитални инфекции, при инфекции от Хеликобактер пилори и алергии. Ограничават патогените и помагат да се усвои лактозата.

Преди да пристъпим към действието на всеки един от тях, бих искала да отбележа, че въпреки отдавна доказаните уникални ползи на Лактобацилус Булгарикус, за съжаление той присъства все по-малко в храната, която приемаме, както и в хранителните добавки и затова учените, създали Флора 10 са го включили във формулата, бидейки от жизнено важно значение. Култивирането на Лактобацилус булгарикус от траките преди повече от 7000 години и създаването на млечнокиселите храни е една от трите революции заедно с отглеждането на земеделските култури и опитомяването на домашните животни, променили развитието на човечеството. Пробиотиците се разделят на три основни групи: лактобацили, млечнокисели коки и бифидобактерии. Съгласно доклад пред Конгреса на САЩ през 2005 г. от тях най-голямо значение за човечеството има Лактобацилус булгарикус. Той е единственият пробиотик, носещ името на определен народ и географска територия.

- Изследванията на италианския учен Bianchi S. (1999) показват, че в сравнение с другите пробиотични бактерии, Лактобацилус булгарикус най-добре се адхезира (прилепва) към лигавицата на дебелото черво, с последващо бързо размножаване в организма. Това определя по-мощния му оздравителен и детоксичен ефект спрямо останалите пробиотични бактерии. Попаднал в организма на човека, Лактобацилус булгарикус стимулира развитието на живеещите в него други пробиотични бактерии, като Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus lactis, Bifidobacterium и др.

- Лактобацилус булгарикус е най-големият по размер пробиотичен бактерий и по пътя на конкурентните взаимоотношения спира развитието на патогенните (болестотворните) микроби.

За разлика от останалите пробиотични лактобацили, при млечнокиселата ферментация Лактобацилус булгарикус отделя D (-) млечна киселина, която определя мощните му антиракови и антиоксидантни ефекти. Тя заедно с бактериоцините (субстанции с антимикробни свойства) и други биологично активни вещества, отделяни от Лактобацилус булгарикус, инхибират производството на бактериални токсини и подпомагат детоксикирането на организма.

Каква е връзката между имунитета и Лактобацилус булгарикус?

Имунната система е основният защитен механизъм на всеки човек. Тя условно може да се раздели на две части – локална и обща. В чревната лимфоидна тъкан са разположени над 80% от клетките на имунната система. Това формира „втория мозък“ на организма, който има за задача да го предпазва и защитава от болестотворната агресия на патогенните микроорганизми. Общата имунна система е свързана с кръвта, лимфата, далака, черния дроб и костния мозък.

Научните проучвания на Х. Чомаков (2007), А. Хосоно (2002), Link-Amster (1994), K. Thoreux (2001) и др. показват, че Лактобацилус булгарикус стимулира имунната система като увеличава производството на:

- β лимфоцитите, разпознаващи чуждите патогени;

- фагоцитите и фагоцитарната активност, унищожаващи патогените;

- IgA, IgG, IgM;

- освобождаване на защитни пептиди,интерферон и цитокинини,което може да се разглежда като защитен отговор към коменсална флора и възпалителен отговор към патогени (бактерии и вируси).

Действие при Хеликобактер Пилори

Най-честата причина за гастрит, язва на стомаха и дванадесетопръстника и рак на стомаха е Хеликобактер Пилори. От 50 до 70 % от населението на Европа е заразено с него. Използването на антибиотици за лечение на Хеликобактер Пилори не винаги е неуспешно, поради бързото развиване на резистентност към тях. След антибиотичното лечение, често се стига до чревна дисбиоза, като диспептичните оплаквания и симптомите могат да персистират 6 и повече месеца. Противоречиви са данните от употребата на ПБ при ерадикация на Х. Пилори инфекцията. Метаанализ на 9 рандомизирани клинични проучвания при деца и възрастни установява полза от добавянето на ПБ, съдържащ Лактобацилус към АБ при ерадикация на Х. Пилори, спрямо контролната група. Друг метаанализ на 21 РКП с над 3000 пациенти показва, че прибавянето на ПБ към схемата за ерадикация на Х. Пилори не подобряват ерадикацията спрямо група с плацебо и АБ. Установено е, че Лактобацилус булгарикус намалява броя на Хеликобактер Пилори в стомаха, като произвежда антимикробни субстанции, които подтискат растежа на патогените, освен това се конкурират с тях за хранителни вещества в лумена и адхезионни места в лигавицата. Този феномен е известен като “бариерен ефект“ или „конкурентно изключване“.5

Лактобацилус ацидофилус

Лактобацилус ацидофилус има множество ефекти върху човешкото тяло, включително хранителни ефекти, регулиране на баланса на чревната флора, повишаване на имунитета, забавяне на стареенето, противоракови ефекти, като също така подпомага за намаляването на холестерола. Пробиотичната бактерия повлиява болка и дискомфорт при синдрома на раздразненото черво, подобрява хроничната диария, облекчава възпалението, причинено от Хеликобактер пилори. Освен това подобрява липидния профил. Понижава холестерола в кръвта с 2,4 - 3.2% и запазва инсулиновата чувствителност при диабетици със захарен диабет тип II. Ролята на L. acidophilus при много заболявания зависи от способността му да намалява нивото на серумния холестерол6, 7.

Лактобацилус ацидофилус и сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ)

Лактобацилус ацидофилус може да абсорбира и асимилира холестерола. Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са водещата причина за заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Появата на ССЗ е свързана с много фактори 8, 9, 10. Повишаването на холестерола в кръвта е един рисков фактор, който пряко влияе върху ССЗ. През 1970 г. Mann и Shaper установиха, че популациите на определени африкански племена обикновено имат по-малко хора с висок серумен холестерол11. След проучване, те установиха, че жителите на тези племена редовно пият кисело мляко, ферментирало с L. acidophilus, което предполага, че тази бактерия може да регулира липидите в кръвта12. Оттогава повече изследователи обръщат внимание на употребата на Лактобацилус ацидофилус и други пробиотици, свързани с намаляването на холестерола, и понижаващите холестерола ефекти на Л. Ацидофилус са потвърдени.

Лактозната непоносимост, известна още като лактозно лошо храносмилане или малабсорбция на лактоза, се отнася до състояние, при което човешкото тяло не произвежда ензима лактаза. След консумация на мляко или млечни продукти, някои хора могат да имат диария и други симптоми на чревен дискомфорт поради осмотичния ефект на неразградената лактоза. Преди, много проучвания са доказали, че LAB имат способността да бъдат източник на лактаза в тънките черва, което помага на хората с лактазен дефицит да усвояват лактозата. Лактобацилус ацидофилус може да подобри храносмилането на лактозата или симптомите при пациенти с непоносимост към лактоза.

Лактобацилус касеи действа като мощен антиоксидант. Повишава имунния отговор, особено при гастроинтестинални и респираторни инфекции. Има протективно действие спрямо развитието на чревни паразити. Намалява симптомите свързани с алергиите. Намалява риска от диария, причинена от приема на антибиотици.

Бацилус Коагуланс е изключително мощен пробиотик, който попадайки в червата, се размножава много бързо и колонизира в чревния тракт, като подтиска развитието на патогенните бактерии и понижава нивата на образуваните от тях токсини. Увеличава съпротивителните сили на организма. Притежава противовъзпалителен ефект.

Бацилус Коагуланс е един много специфичен по своите функции щам – може да се нарече щам колонизатор. Той е уникален тип пробиотик, който запазва целостта си, минавайки през стомаха и достига до червата. Подпомага развитието на други пробиотични щамове - колонизира в чревния тракт, неутрализира патогенните микроорганизми и прави място за полезните. Последната литература доказва, че Б. Коагуланс има терапевтични ефекти върху чревни заболявания, включително остра диария, синдром на раздразнените черва, свързана с антибиотици диария, запек и колит чрез модулиране на микробния състав, имунитета и общия метаболизъм на гостоприемника.

Бактериите Стрептококус облекчават симптомите на чревно-възпалителните процеси, стимулират развитието на полезните бактерии, способстват за увеличаване нивата на витамини от В групата, подобряват имунния отговор, повлияват липидния профил.

Стрептококус термофилус е в състояние да синтезира термофилини, които са малки пептиди, способни да инхибират растежа или да убиват тясно свързани бактерии. 13 Облекчават сиптомите на чревно възпалителните болести, повлиява възпалението и предпазват от хроничен гастрит.Увеличават нивата на фолат и Hb. Стимулират развитието на полезни щамове.

Стрептококус термофилус и Лактобацилус булгарикус са основни култури, използвани за производството на кисело мляко, както и ползите им в метаболизирането на лактозата и подобряването на нейната поносимост. Стрептококус лактис подобрява имунния отговор срещу пневмококови инфекции, подтиска симптомите на ЧВБ и повлияват липидния профил.

Ентерокосус фаециум подтиска растежа на патогени като Салмонела, Ешерихия, Псевдомонас, Протеус. Предотвратява развитието на диария, свързана с антибиотици. Ефективен е при лечението на остра диария и обикновено се понася добре и показва отличен профил на безопасност/

Д-р Дечева, нека накрая да обобщим как и кога помага Флора 10?

Флора 10 повишава имуногенността на чревната лигавица и предотвратява негативните ефекти на антибиотиците. Повлиява липидния профил и запазва инсулиновата чувствителност при захарен диабет тип II. Намалява симптомите свързани с алергии и има противовъзпалително действие. Формулата на синбиотика не предизвиква свръхрастеж на бактерии в тънките черва и инактивира канцерогенните ефекти от някои храни.

- Актуализация 2015 г. (Recommendations for Probiotic Use – 2015 Update Proceedings and Consensus Opinion: За лечение на Антибиотик асоциирана диария – комбинация от L.casei DN 114 G01,L.bulgaricus,snf Strepticoccus thermophiles- Ефективност А;

Имунен отговор и алергии: L.rhamnosus GG,L.acidophilus LAFT 1,L.plantarum,B.lactis,L.johnsonii;- Ефективност А;

Атопична екзема, асоциирана с алергия към краве мляко: за лечение и превенция:LGG,B.lactis;- Ефективност А;

Радиационен ентерит: VSL#3,L.acidophilus – Ефективност С;

Вагиноза и вагинит: L.acidophilus,L.rhamnosus GR -1,L.reuteri RC14 – Ефективност С;

Неалкохолна мастна дегенерация на черния дроб: VSL#3,комбинация от L.plantarum,L.delbrueckii,L.bulgaricus,L.acidohilus,L.rhamnosus,B.bifidum,S.thermophilus,B.longum, -ефективност С;

Алкохолна чернодробна болест: VSL#3,LGG,L.bulgaricus,L.acidohilus,B.bifidum,B.longum с олигозахариди,-ефективност С;