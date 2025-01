Четенето на романи предпазва от деменция

Поне 45% от случаите на деменция могат да се предотвратят с промяна в начина на живот

Социални или стимулиращи ума дейности като четене или чат с приятели са полезни за паметта, твърдят учени от Университета на Южна Австралия.

Покрай новогодишните празници повечето от хора имаха шанса да се отпуснат и да се насладят на заслужено време. Но дали посягате често към дистанционното на телевизора или към любима книга? Изборът може да има последици за здравето на мозъка ви в дългосрочен план, твърдят учените.

Оценявайки 24-часовите модели на активност на 397 възрастни над 60 г., изследователите установиха, че контекстът или типът дейност, в която участвате, има значение, когато става въпрос за здравето на мозъка. И по-конкретно, че

някои “седящи дейности” са по-добри за когнитивната функция от други

Изследването е публикувано в The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences.

Учените откриват, че дейности като четене, слушане на музика, молитва, майсторене, свирене на музикален инструмент или чат с други хора са полезни за паметта и мисловните способности. И все пак гледането на телевизия или играенето на видео игри са вредни.

Изследователите смятат, че вероятно има йерархия на това как заседналото поведение е свързано с когнитивната функция, тъй като някои дейности имат положителен ефект, докато други - отрицателен ефект.

Това е ценно прозрение, което може да помогне за намаляване на рисковете от когнитивно увреждане, особено когато 45% от случаите на деменция могат да бъдат предотвратени с промяна на начина на живот.

В Австралия около 411 100 души (или един на всеки 1000 души) живеят с деменция. Близо две трети са жени. Световната здравна организация изчислява, че повече от 55 милиона души в света имат деменция. Диагностицират се близо 10 млн. нови случая всяка година.

Изследователят д-р Мадисън Мелоу смята, че не всички “седящи” дейности са равни, когато става въпрос за памет и мисловни способности. “В това изследване открихме, че различните дейности осигуряват различни нива на когнитивна стимулация”, казва той.

“Вече знаем, че физическата активност е силен протектор на

деменция и това със сигурност трябва да бъде приоритет, ако се опитвате да подобрите здравето на мозъка си. Но открихме, че заниманията без физически усилия, които насърчават умствената стимулация или социалната ангажираност - като четене или разговор с приятели - са полезни за когнитивната функция, докато други като гледане на телевизия или игри имат отрицателен ефект. Така че типът дейност е важен”, твърди ученият.

“И докато мотото “движи се повече, седи по-малко” със сигурност е вярно за кардиометаболитното и мозъчното здраве, нашето изследване показва, че е необходим по-нюансиран подход, когато става въпрос за мислене за връзката между заседналото поведение и когнитивната функция”, сигурен е експертът.

“За да постигнете най-добрите ползи за здравето на мозъка и физическото здраве, трябва да дадете приоритет на движението, което е приятно и ускорява сърдечната честота , тъй като това има ползи за всички аспекти на здравето”, казва д-р Мелоу.

“Дори малките петминутни прекъсвания могат да са от полза. Така че, ако сте твърдо настроени да имате коледен филмов маратон, опитайте се да прекъснете гледането с малко физическа активност или по-ангажираща мозъка седяща дейност като четене например. По този начин можете бавно да изградите по-здравословни навици", препоръчва изследователят.

Книгите нормализират съня и слагат край на депресията

Четенето на добрите стари печатни книги може да донесе някои страхотни предимства.

Подобрява интелектуалните възможности

Проучване от 2013 г. анализира влиянието на четенето на вълнуващ роман върху нашия мозък, установи, че дейността му става по-активна, когато напрежението се увеличава в написаната история.

Укрепва мозъчното здраве

Според ново изследване на д-р Робърт Фрейдланд хората, които четат и се занимават с други стимулиращи ума дейности като шах, са 2,5 пъти по-малко предразположени към болестта на Алцхаймер. Проучване от 2013 г. на медицински център на Университета “Ръш” пък показва, че хората, които редовно се занимават с интелектуални дейности, е “по-малко вероятно да имат плаки, лезии и тау-протеинови сплитания, открити в мозъка на хора с деменция”.

Намалява стреса

Една от най-завладяващите ползи от четенето е, че помага значително да се намали стресът. Според проучване от 2009 г., проведено от Mindlab International в университета в Съсекс, четенето само за 6 минути може да намали нивата на стрес до 68%. Изследванията показват, че четенето на тишина дори за няколко минути може да облекчи мускулното напрежение и да намали сърдечната честота.

Помага срещу депресия

Книготерапията ви дава възможност да се справите ефективно с тревожността, депресията и мъката. Според проучване от 2017 г. терапията с книги е полезен вариант за лечение на умерена депресия. Проучването установява, че тя е “ефективна за намаляване на депресивните симптоми на възрастните в дългосрочен период, като осигурява достъпно бързо лечение, което може да намали понататъшните лекарства."

Нормализира съня

Приятният сън е едно от предимствата на четенето. Редовното четене преди лягане със сигурност може да ви помогне да спите по-добре, тъй като сигнализира на мозъка ви, че е време да се отпуснете и да спите, според експертите от клиника “Майо”. Ако искате да направите редовно четенето преди сън, тогава е по-добре да изберете книга на хартия, а не на екран, тъй като светлината, излъчвана от вашето устройство, може да ви държи будни и да доведе до други нежелани резултати от здравето.

Прави ви съпричастни

Четенето на добра история и пълното и съпреживяване може да ви помогне да се свържете с другите. Докато четете за любимите си герои, изправени пред различни обстоятелства и предизвикателства, способността ви да разбирате околните и да сте съпричастни се увеличава.

Според проучване в Харвард от 2013 г., хората, които редовно четат измислени истории, имат подобрена способност да идентифицират и разбират вярванията и чувствата на другите.

Дава доза щастие

Неотдавнашно проучване с 1500 читатели в Обединеното кралство установи, че над 76% от анкетираните твърдят, че четенето ги кара да се чувстват добре и подобрява живота им.