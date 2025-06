Ново изследване на СУ разкрива генетични вариации, свързани с аутизма

Ново научно изследване, свързано с генетиката на аутизма беше публикувано. Това съобщи пресцентърът на СУ.

Екипът от изследователи е воден от проф. д-р на педагогическите науки Милен Замфиров (Факултет по науки за образованието и изкуствата) и доц. д-р Людмила Беленска-Тодорова (Медицински факултет) от Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Статията, озаглавена Exome Study of Single Nucleotide Variations in Patients with Syndromic and Non-Syndromic Autism Reveals Potential Candidate Genes for Diagnostics and Novel Single Nucleotide Variants, е публикувана в специалния брой Molecular Mechanisms of Autism Spectrum Disorder на международното рецензирано списание Cells (MDPI), което има IF=6 за последните пет години и е класирано в Q1 в категорията General Biochemistry, Genetics and Molecular Biology според класацията на Scopus.

В изследването са разгледани 22 български пациенти с разстройство от аутистичния спектър (РАС), използвайки цялостно екзомно секвениране (WES). Този метод позволява да се открият малки, но важни генетични промени, наречени единични нуклеотидни вариации (SNVs). Получените генетични данни са сравнени с подробни клинични наблюдения, което е помогнало за идентифициране на генетични варианти, свързани с важни невробиологични процеси като синаптична сигнализация, развитие на нервните клетки, регулация на гените, митохондриалната функция и клетъчния баланс. Особено значими са новооткритите SNVs в гените SPATA5, CEP120, BBS5, SETD1A, TRAK1, VPS13B и DDX3X, които се предлагат като потенциални нови маркери за диагностика на разстройствата от аутистичния спектър.

"Резултатите силно подкрепят хипотезата за генетичната основа на РАС и отварят нови възможности за персонализирана медицина, ранна диагностика и насочени терапии", поясняват от Софийския университет.