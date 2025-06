Банкя и Роса отправят национално предизвикателство по повод Световния ден на хидратацията.

На 23 юни – Световния ден на хидратацията – Банкя и Роса дават официален старт на националното предизвикателство Хидратирай се с Банкя и Роса, което цели да вдъхнови хората да превърнат хидратацията в естествена част от ежедневния си ритъм и лична грижа за себе си.

Националното предизвикателство е част от кампанията на Банкя и Роса за повишаване на информираността относно ползите от хидратацията. В съвременния забързан свят пиенето на вода често остава на заден план, въпреки че дори леката дехидратация може да повлияе негативно на концентрацията, настроението и физическата издръжливост. Според научни изследвания[1], загубата на едва 2% от телесната маса, причинена от дехидратация, може да увеличи усещането за умора, да предизвика промяна в когнитивните функции като памет и концентрация, както и да измени настроението.

От старта на деня с чаша вода, до навика да носим бутилка с вода със себе си, инициативата на Банкя и Роса цели да насърчи изграждането на устойчив навик, който допринася за по-добро физическо, емоционално и ментално здраве. Всеки желаещ може да се включи свободно чрез специално създадената уеб страница, където ще открие ежедневни предизвикателства – лесни и достъпни идеи, които насърчават пиенето на вода по осъзнат, ритмичен и естествен начин. Предизвикателството ще бъде подкрепено и от популярни личности и инфлуенсъри в социалните мрежи, които ще се включат с личен пример, като покажат своите ритуали за хидратация – за себе си и своите семейства.

Инициативата поставя акцент върху водата не просто като физиологична необходимост, а като малко, но значимо действие с реално отражение върху качеството на живот. „Хидратацията е повече от физиологична нужда – тя е ежедневен акт на грижа към себе си. С тази кампания искаме да покажем, че малките действия, изпълнени с осъзнатост, водят до големи резултати”, споделя Владимир Попов, старши бранд мениджър "Негазирано портфолио", Кока-Кола България.

С този първи етап от инициативата Банкя и Роса отправят покана към потребителите не да бягат от реалността, а да останат в нея – по-осъзнати, по-балансирани и по-хидратирани. Защото хидратацията не е допълнителен ангажимент – тя е естествена част от един по-добър и устойчив начин на живот.

Повече информация и множество идеи за хидратация можете да откриете на уеб страницата на кампанията и в социалните мрежи с хаштаг #ChangeReady.

