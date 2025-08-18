"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Nurident е международен дентален имплантологичен център, основан през 2000 г. от д-р С. М. Нури, и се нарежда сред най-модерните клиники в Европа. В него работят над 40 висококвалифицирани специалисти – имплантолози, орални хирурзи, терапевти, кардиолог, анестезиолог, рентгенолог и помощен персонал.

Д-р С. М. Нури – визионер в имплантологията

С над 25‑годишен опит и над 45 000 поставени импланта, д-р Нури е сред основателите на революционната имплантологична система BasalFix – иновативна технология за базални и класически импланти. BasalFix се произвеждат в Италия от швейцарски титан клас 4.

Д-р С. М. Нури

Имплантите са подходящи при пациенти с:

тежка костна атрофия;

пародонтит;

придружаващи заболявания, като диабет, хипертония и др.

пушачи.

Предимствата на имплантологичната система BasalFix:

Бързи резултати – пълно възстановяване на усмивката в рамките на 3 работни дни;

Без нужда от допълнителни процедури като костна аугментация или синус-лифт;

Безболезнена манипулация;

Без сложна хирургична намеса;

Без риск от отхвърляне на импланта;

Без риск от възпаления;

Високоестетичен краен резултат.

Със своята дългогодишна практика, новаторски подход и безкомпромисен професионализъм, д-р Нури и клиника Nurident се превръщат в еталон за качество и надеждност в денталната имплантология.

Екипът утвърждава своето лидерство чрез впечатляващия брой успешно лекувани случаи, както и чрез приноса си към усъвършенстването на имплантологичната практика посредством системата BasalFix и внедряването на иновативни решения.

С какво разполага клиника Nurident?

Най-новите и съвременни технологии в сферата на денталната медицина.

Клиниката е оборудвана с:

9 дентални кабинета;

Компютърен 3D томограф, ортопантомограф и рентгенов апарат;

Собствена зъботехническа лаборатория;

Международна експертиза и езиково обслужване

Клиника Nurident е предпочитан избор за хиляди международни пациенти от Европа, Близкия изток, Северна Америка и други краища на света, които пътуват до тук заради световното ниво на лечение.

Екипът на клиниката владее над 10 езика, сред които английски, френски, немски, испански, италиански, арабски, персийски, иврит, турски, което осигурява комфорт и яснота в комуникацията през целия лечебен процес.

Nurident се утвърждава като водеща дестинация за дентален туризъм, благодарение на съчетанието между високи медицински стандарти, индивидуално отношение и бърз лечебен процес. Все повече пациенти от различни точки на света избират клиниката не само заради иновациите и технологиите, но и заради персоналния подход, който създава усещане за сигурност и доверие още от първия контакт.

Гаранция за качество и дългосрочни резултати

Благодарение на прецизната техника на поставяне на имплантите BasalFix и тяхното качество, модерната апаратура и опита на д-р Нури и екипа му, се постига изключителна стабилност и дълготрайност във времето. Хиляди пациенти се радват на безпроблемна функция и естетика след 5, 10, 15 и повече години след лечението — доказателство за устойчивите и надеждни резултати, които Nurident осигурява.

Ценностите, които движат Nurident:



Всеки детайл в работата на Nurident е подчинен на личното отношение, взаимното доверие и постоянната подкрепа към всеки пациент. Екипът подхожда с внимание, уважение и коректност, като разглежда всеки случай индивидуално и с пълна отдаденост. В клиниката не е важно само постигането на отличен медицински резултат, а пациентът да се чувства спокоен, разбран и обгрижен през целия лечебен процес.

