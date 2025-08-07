"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Свежест от Родопите, естествена газировка, минерален баланс и чистота, на която можеш да се довериш – историята зад марката „Михалково“ е не просто за вода, а за връзка с източника на живот.

В сърцето на Западните Родопи, сред екологично чисти склонове и вековни гори бликат извори, които дават началото на една от най-отличимите марки вода в България – „Михалково“. Това не е просто бутилирана вода – това е преживяване. Природа в бутилка, свежест с характер, здраве със стил.

Две лица на чистотата

Марката предлага два основни вида вода, всеки със свой характер и предназначение:

Естествено газирана минерална вода „Михалково“ – единствената по рода си в България с естествено съдържание на въглероден диоксид, създадена от самата природа.

– единствената по рода си в България с естествено съдържание на въглероден диоксид, създадена от самата природа. Тиха (негазирана) изворна вода „Михалково“ – с изключително ниска минерализация, предназна- чена за ежедневна употреба от цялото семейство, включително най-малките.

Минерална вода, родена под налягане

Естествено газираната вода „Михалково“ извира от 70-метрова дълбочина в планината, при температура 24°C. Природата я е надарила със стабилен минерален състав и деликатна естествена газировка, която не може да се сравни с обик- новената въглеродно-обогатена вода. Тази вода преминава през земни пластове, наситени с минерали и въглероден диоксид, който се свързва естествено и ù придава неподражаем вкус.

Богата на хидрокарбонати, калций, магнезий и силиций, тя е идеална за хора с активен начин на живот. Балансираният ù състав помага за:

неутрализиране на млечната киселина след тренировка;

стимулиране на метаболизма и храносмилането;

подпомагане на здравословния клетъчен растеж;

намаляване на риска от редица хронични състояния – от сърдечносъдови и бъбречни заболявания до възпаления на венците и дори интоксикации от тежки метали.

Заради прекрасния си вкус и лекота, естествено газираната вода „Михалково“ е предпочитан избор и в кулинарията неутрализира киселинността, омекотява меса, придава въздушност на тестени изделия и е отличен спътник на изискани вина.

Изворната нежност на Родопите

За онези, които търсят деликатна, чиста и подходяща за ежедневна хидратация вода, изворна вода „Михалково“ е отличен избор. Тя извира на 1800 метра надморска височина, в подножието на връх Модър, в зона без промишлено замърсяване.

С изключително ниска минарилизация и pH 7.6, изворната вода е одобрена от Българската педиатрична асоциация:

за бебета и малки деца;

подходяща за бременни жени и хора със специфични здравословни нужди;

без микробиологични замърсители, с ниски нива на натрий, нитрати и флуориди.

С ясния си вкус, неутрален аромат и постоянен химичен състав тя е перфектна за ежедневна хидратация – у дома, в офиса или на път.

Истинска вода с характер

В свят, пълен с претендиращи за „здравословни“ продукти, „Михалково“ предлага нещо реално, доказано и чисто – вода с произход, с история, с характер. Без компромиси в качеството – от извора до бутилката. Компанията разполага със собствена логистична мрежа, модерна производствена база и контрол на всеки етап от процеса.

Независимо дали ще избереш нежната свежест на изворната вода, или ободряващата минералност на естествено газираната, „Михалково“ е изборът на хората, които ценят себе си, своя ритъм и природата като съюзник в дълголетието.