Свежест от Родопите, естествена газировка, минерален баланс и чистота, на която можеш да се довериш – историята зад марката „Михалково“ е не просто за вода, а за връзка с източника на живот.
В сърцето на Западните Родопи, сред екологично чисти склонове и вековни гори бликат извори, които дават началото на една от най-отличимите марки вода в България – „Михалково“. Това не е просто бутилирана вода – това е преживяване. Природа в бутилка, свежест с характер, здраве със стил.
Две лица на чистотата
Марката предлага два основни вида вода, всеки със свой характер и предназначение:
- Естествено газирана минерална вода „Михалково“ – единствената по рода си в България с естествено съдържание на въглероден диоксид, създадена от самата природа.
- Тиха (негазирана) изворна вода „Михалково“ – с изключително ниска минерализация, предназна- чена за ежедневна употреба от цялото семейство, включително най-малките.
Минерална вода, родена под налягане
Естествено газираната вода „Михалково“ извира от 70-метрова дълбочина в планината, при температура 24°C. Природата я е надарила със стабилен минерален състав и деликатна естествена газировка, която не може да се сравни с обик- новената въглеродно-обогатена вода. Тази вода преминава през земни пластове, наситени с минерали и въглероден диоксид, който се свързва естествено и ù придава неподражаем вкус.
Богата на хидрокарбонати, калций, магнезий и силиций, тя е идеална за хора с активен начин на живот. Балансираният ù състав помага за:
- неутрализиране на млечната киселина след тренировка;
- стимулиране на метаболизма и храносмилането;
- подпомагане на здравословния клетъчен растеж;
- намаляване на риска от редица хронични състояния – от сърдечносъдови и бъбречни заболявания до възпаления на венците и дори интоксикации от тежки метали.
Заради прекрасния си вкус и лекота, естествено газираната вода „Михалково“ е предпочитан избор и в кулинарията неутрализира киселинността, омекотява меса, придава въздушност на тестени изделия и е отличен спътник на изискани вина.
Изворната нежност на Родопите
За онези, които търсят деликатна, чиста и подходяща за ежедневна хидратация вода, изворна вода „Михалково“ е отличен избор. Тя извира на 1800 метра надморска височина, в подножието на връх Модър, в зона без промишлено замърсяване.
С изключително ниска минарилизация и pH 7.6, изворната вода е одобрена от Българската педиатрична асоциация:
- за бебета и малки деца;
- подходяща за бременни жени и хора със специфични здравословни нужди;
- без микробиологични замърсители, с ниски нива на натрий, нитрати и флуориди.
С ясния си вкус, неутрален аромат и постоянен химичен състав тя е перфектна за ежедневна хидратация – у дома, в офиса или на път.
Истинска вода с характер
В свят, пълен с претендиращи за „здравословни“ продукти, „Михалково“ предлага нещо реално, доказано и чисто – вода с произход, с история, с характер. Без компромиси в качеството – от извора до бутилката. Компанията разполага със собствена логистична мрежа, модерна производствена база и контрол на всеки етап от процеса.
Независимо дали ще избереш нежната свежест на изворната вода, или ободряващата минералност на естествено газираната, „Михалково“ е изборът на хората, които ценят себе си, своя ритъм и природата като съюзник в дълголетието.