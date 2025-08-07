Стволовите клетки на лемура може да помагат за регенерирането на човешките мускули

Учени от Дания са установили, че стволови клетки на лемур могат да помогнат за лечение на заболявания на мускулите при хората, пише сп. "Нейчър къмюникейшънс".

Авторите на изследването от Университета на Орхус са открили, че стволовите клетки на сивия миши лемур имат много по-близки свойства до човешките, отколкото тези на лабораторните мишки. Това прави въпросните примати идеални за тестване на лекарства, предназначени за лечение на мускулни заболявания.

Мезенхимните стволови клетки участват в регенерацията на тъканите и модулират възпалителния процес. При хората и животните те могат да се превърнат в мастни, костни и хрущялни клетки.

Стволовите клетки обикновено се изучават в изследвания с мишки, но нови данни показват, че именно при лемурите те се делят по-бавно и се "държат" като човешки.

Учените са открили два механизма, които обясняват това сходство. Първо, клетките на лемурите и хората произвеждат по-малко спермидин - вещество, необходимо за деленето. Второ, в мускулите на лемурите, както и при хората, има мастни компоненти, които липсват при мишките.

Това се дължи на активното производство на протеина Factor D, който влияе върху натрупването на мазнини. Именно излишъкът на мастни клетки в мускулите е свързан с ускорено стареене и редица патологии.

Според изследователите, лемурите могат не само да бъдат по-точен модел на работата на човешката мускулатура, но и да помогнат за разбирането на механизмите на развитие на болести, от които мишките не страдат. Това е особено важно в условия, когато повечето потенциални лечения, успешно тествани върху мишки, се оказват неефективни в клиничната практика.

Учените смятат, че използването на лемури ще доближи медицината до реални решения за лечение на мускулна дистрофия, свързана с възрастта атрофия и други сериозни заболявания. Следващата стъпка ще бъде тестването на методи за въвеждане на стволови клетки в мускулите на лемури, както и подбор на ефективни дози, пише БТА.