Диетолог: През жегите добра алтернатива е безалкохолната бира

"Трябва да разберем ума и тялото си, да подходим състрадателно към тялото си и храненето да отговаря на това, а не да бъде наказание", коментира в "Тази сутрин" диетологът Ипократис Пападимитракос за храненето през горещите летни дни.

"Всеки килограм на кантара е история - значи, че съм бил тъжен, ядосен, радостен, емоционално ранен, скрих се и се храних - ако подходим повърхностно, ще се загубим", отбеляза той и посочи, че в работата му има както диетология, така и психология.

"Не може всяко ходене до хладилника да води до срам. Вчера си писах с моя клиентка - каза ми, че на обяд не може да нося храната от режима на работа, а само сандвич може да яде. Аз ѝ казах: "Добре, яж сандвич". Това е крачка към разбиране - тя така е по-спокойна, но ако ѝ поставиш забрана и без място за маневра, тя ще се откаже от режима", разказа Пападимитракос

"Много е трудно да открием истинската мотивация - ние имаме алтернативи. Мои клиенти казват "трябва да сваля килограми, защото вдигам кръвно", но когато човек застане пред вредните си навици, си казва: "Абе, дай да си купя лекарство за кръвно, по-нататък ще отслабна", коментира още той.

Според Пападимитракос "истинската суета движи храненето от 18 до 25 г. - след това идват други моменти - за здравето, да научим децата си да се хранят правилно. Представям си го като по-мащабна суета - да е добре не само външния, но и вътрешния вид".

Диетологът подчерта, че всеки ден отговаря на въпроса колко бира може да се пие през лятото. "Халба бира се вписва добре лятото, но не е вода - трябва да има и вода, защото алкохола обезводнява, добра алтернатива е безалкохолната бира".

"Може да се сметне колко вода трябва да се консумира и на кафе, и на бира, и на твърд алкохол - колкото е по-висок процента алкохол или съдържанието на кофеин, толкова е по-обезводняваща", обясни още диетологът.

"Все се опитвам да съдетвам хората да пият вода, да ядат плодове и зеленчуци - те знаят че са полезни. Знаем го още от деца - пеем песни, че са полезни, но като възрастни го изключваме. Много хора няма да изядат поне една порция плод или зеленчук за деня, като изключим доматите с ракията вечерта", допълни Пападимитракос.