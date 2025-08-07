Георги Момеков: Не всички гел лакове съдържат опасното вещество TPO

От 1 септември Европейският съюз въвежда забрана за химическото вещество Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO), използвано в повечето гел лакове за нокти – един от най-популярните козметични продукти сред хиляди момичета и жени. Според последните изследвания TPO може да представлява сериозна заплаха за здравето, включително риск от рак.

Риск и опасност обаче са две различни неща, подчерта в предаването "Денят започва" по БНТ чл. кор. Георги Момеков - декан на Фармацевтичния факултет при МУ - София.

"На английски език има две думи, които обаче ние българите не разграничавам. Дума hazаrd и дума risk. Да, наистина, бялата акула и тигровата са опасни, могат да изядат сърфист. Рискът обаче е 1 на 10 000 сърфиста в Австралия, да речем, колко биват изядени. Тоест, при риска има математика, другото е просто опасност. Не трябва да се плашим по никакъв начин от нещата, които се случват, а да сме доволни, че живееме в така държава, част от Европейския съюз, с която се приема, че рисковете трябва да се минимизират непрекъснато. Та всъщност причината да изчезне тази съставка от гел лака е промяна в нейната класификация. Тоест има една класификация, която се казва CMR - канцерогенни, мутагенни и увреждащи репродуктивните способности вещества. Ако изобщо има така класификация, като цяло се избягва включването им в козметични продукти. Но там има три варианта. Едното е 1А, което е сигурни канцерогени, мутагени или увреждащи репродуктивните. 1Б, при което имаме само данни от животински експерименти. И 2, при което рисковете са теоретични. Става въпрос за преминаване на веществото от 2 към 1Б. Така че тук няма колизия в европейското законодателство. И понеже ЕКА, това е европейската агенция, която се занимава с регулацията на химикалите, е прекласифицирала това вещество, то трябва да се извади", посочи деканът на Фармацевтичния факултет.

Той подчерта, че не всички гел лакове съдържат опасното вещество.

"Има всякакви алтернативи. Индустрията е много добре запозната с тези проблеми. За индустрията има огромен проблем. Ще ви кажа какъв. Представете си един световен бранд гел лакове, който работи в ЕС, но работи в Австралия и по цялото кълбо. Той може да си произвежда бранда без да го променя в почти всички точки на света, но в ЕС няма да може."