Наследствено ли е затлъстяването?

Децата с родители, страдащи от затлъстяване, са по-склонни да имат наднормено тегло. Ново проучване сочи, че гените на майките изглеждат особено важни за определяне теглото на децата, съобщи „Евронюз".

Смята се, че затлъстяването се причинява от комбинация от наследствени фактори. Гените, предадени от родителите на децата, влияят върху апетита, чувството за ситост, метаболизма, глада за храна, разпределението на телесните мазнини и др.

Проучването, публикувано в списанието PLOS Genetics, показва, че макар децата да получават половината от ДНК-то си от всеки родител, генетиката на майката е по-важна, когато става въпрос за индекс на телесна маса (ИТМ).

„Генетиката на майките изглежда играе важна роля в повлияването на теглото на детето, дори повече от генетиката на самото дете", заяви Лиам Райт, водещ автор на проучването и изследовател в Университетския колеж в Лондон.

Екипът на Райт анализира генетични и здравни данни от над 2600 британски семейства с деца, родени през 2001 и 2002 г., проследявайки ги от раждането до 17-годишна възраст.

Достъпът до гените както на децата, така и на родителите беше от ключово значение. Това позволи на изследователите да идентифицират както гените, които децата са наследили, така и гените, които родителите не са предали, но които все пак могат да повлияят на здравето на децата им.

Тези непреки ефекти, наречени „генетично възпитание", са важни, защото помагат да се формира начинът, по който децата растат, от условията в утробата до родителските практики, твърдят авторите на проучването.

То установи, че ИТМ на двамата родители е от значение за теглото на детето. Но докато влиянието на бащите е почти изцяло свързано с гените, които те са предали директно, влиянието на ИТМ на майките е по-голямо.

Това може да се дължи на факта, че гените на майката влияят на нейното собствено тегло, хранителни навици или дейности по време на бременността, което от своя страна играе роля в развитието и здравето на детето.

„В допълнение към гените, които майките предават директно, нашите открития сочат, че майчината генетика играе важна роля в оформянето на средата, в която се развива детето, и по този начин косвено влияе и на индекса на телесна маса (ИТМ) на детето", каза Райт.

„Става въпрос не за това да обвиняваме майките, а по-скоро да подкрепим семействата, за да постигнем значителна промяна в дългосрочното здраве на децата", добави той.

Други изследвания показват, че бащите, които са били с наднормено тегло или затлъстяване по време на зачеването, са по-склонни да имат деца с наднормено тегло.

Усилията да се помогне на затлъстелите родители да отслабнат могат да имат дълготрайни ефекти върху здравето на децата им, според авторите на проучването, пише БГНЕС.