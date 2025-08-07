Учени: Пържени картофи 3 пъти седмично увеличават с 20% риска от диабет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Учени, които са проследили диетите на повече от 200 000 души, са открили 20% по-висок риск от диабет сред тези, които се хранят с три порции пържени картофи седмично.

Консумацията на полуфабриката пет пъти седмично увеличава този риск до почти 30%.

Картофите са критикувани от десетилетия заради високото им съдържание на калории, ниска степен на нишесте и ниско съдържание на фибри, което излага хората на повишен риск от заболяването.

Въпреки това, експертите заявиха, че нови открития показват, че начинът, по който се приготвя храната, е също толкова важен за поддържането на здравословна балансирана диета, колкото самата храна, която ядем.

Д-р Фей Райли, ръководител на изследователските комуникации в Diabetes UK, казва: „Това изследване показва, че връзката между картофите и диабет тип 2 не е толкова ясна, колкото може да изглежда."

Диабет тип 2 е сложно състояние, като много фактори влияят върху развитието му, включително генетика, възраст и етническа принадлежност.

Тя добавя: „Диетата е само една част от картината, но това проучване показва, че начинът, по който се приготвя храната, може да има значение и подсилва съвета да се даде приоритет на пълнозърнестите храни и да се намали консумацията на пържени или силно преработени храни като начин за поддържане на балансирана диета и намаляване на риска".

В проучването екип от международни изследователи, включително един от университета в Кеймбридж, е проследил хранителните навици на 205 000 здравни работници в САЩ.

В продължение на почти четири десетилетия проследяване са регистрирани 22 299 случая на диабет тип 2.

След корекция за начина на живот и хранителните фактори, които биха могли да изкривят резултатите, изследователите установили, че три порции картофи на седмица увеличават риска от диабет тип 2.

Изследването също така разкри, че заместването на печени или варени картофи, както и на картофено пюре с пълнозърнести храни намалява процента на разболелите се от диабет с 4%.

Изследователите казват: „Това откритие съответства и на наблюдаваните връзки между високия прием на ултрапреработени храни и високия риск от диабет тип 2".

Пържените картофи често са ултра-обработени, докато печените, варените или картофено пюре често са преминали през минимална обработка.

„С относително ниското си въздействие върху околната среда и здравето, картофите могат да бъдат част от здравословна и устойчива диета, въпреки че пълнозърнестите храни трябва да останат приоритет", добавят учените пред "Дейли Мейл".

Диабет тип 2 възниква, когато тялото не произвежда достатъчно хормона инсулин, който е необходим за понижаване на нивата на кръвната захар.

Генетиката, факторите на начина на живот, като например количеството упражнения, които човек прави, диетата и затлъстяването, всички те играят роля в причиняването на болестното състояние.

Високите нива на кръвна захар с течение на времето могат да причинят инфаркти и инсулти, както и проблеми с очите, бъбреците и краката.

Страдащите може да се нуждаят от преразглеждане на диетата си, приемане на ежедневни лекарства и редовни прегледи.

Симптомите на състоянието, което се диагностицира с кръвен тест, включват прекомерна жажда, умора и нужда от по-често уриниране. Въпреки това, много хора нямат никакви признаци.

Според последните данни за Обединеното кралство, през 2021/22 г. почти 4,3 милиона души са живели с диабет, а броят им продължава да се увеличава.

Приблизително 90% от случаите на диабет са диабет тип 2, който е свързан със затлъстяване и обикновено се диагностицира в средна възраст, а не диабет тип 1, генетично заболяване, което най-често се идентифицира в ранна възраст.