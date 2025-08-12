Революционна технология с естетичен произход променя лечението на “компютърно” око и очния дискомфорт при хронични заболявания.

"В свят, в който ежедневието ни минава пред екрани, в офиси със сух въздух и сред все по-замърсена околна среда, очите ни започват да „говорят“ с езика на дискомфорта. „Синдромът на сухото око вече не е само проблем на възрастта – той е част от градския начин на живот“, категорично заявява д-р Анна Ганчева, началник на Първо очно отделение в Очна клиника VISION.

Но добрата новина е, че офталмоло- гията посреща нова ера в терапията. Интензивната пулсираща светлина (IPL) – технология, заета от света на естетичната дерматология – сега се използва, за да предложи интелигентно, ефективно и неинвазивно решение при сухота в очите. И не само при тези, които прекарват часове пред монитора, а и при пациенти с диабет, ревматоиден артрит, хормонални нарушения или кожни заболявания като розацея.

Какво причинява сухото око?

Синдромът на сухото око е резултат от нарушен баланс в слъзния филм – или количеството сълза е недостатъчно, или съставът ù не е стабилен. Най-честите причини се крият в дисфункция на мейбомиевите жлези (които отделят липидния компонент на сълзата), както и в намалена водна секреция от слъзната жлеза. Резултатът? Бързо изпаряване на сълзите и оплаквания като парене, сърбеж, замъглено зрение, усещане за „пясък в очите“ и дори прекомерно сълзене – парадоксален ефект на хронично сухото око.

„Много пациенти не знаят, че зад рефлекторното сълзене стои именно сухота. Организмът се опитва да компенсира, но неуспешно“, обяснява д-р Ганчева. Диагностиката вече е дигитална – със системата LacryDiag се измерват количеството и стабилността на слъзния филм с прецизност до секундата и процента.

Когато капките не помагат – идва светлината

„Когато симптомите не се повлияват от изкуствени сълзи, противовъзпалителни капки, витамини и промяна в режима на течности, следващата стъпка е IPL терапия“, казва д-р Ганчева.

Процедурата с интензивна пулсираща светлина не просто облекчава симптомите – тя третира основната причина. Лечебната светлина стимулира както мейбомиевите жлези, така и слъзната жлеза, подобрявайки секрецията и възстановявайки качеството на слъзния филм.

IPL терапията е кратка – само 15 минути, при затворени очи и без контакт с повърхността на окото. „Може да се направи дори в обедната почивка. Без болка, без възстановителен период, без промяна в дневната рутина“, уверява специалистката. Видимо подобрение се усеща още след първата процедура, а пълният курс включва три сесии.

Методът е одобрен от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) – сериозен гарант за безопасност и ефективност.

Когато очите страдат заради цялото тяло

Синдромът на сухото око често е симптом на системни заболявания. При диабет тип 2, особено когато е развита диабетна ретинопатия, дискомфортът е силно изразен. Над 70% от пациентите с ревматоиден артрит също се сблъскват със сериозна очна сухота. Хормоналните смущения при заболявания на щитовидната жлеза и кожни състояния като розацея и псориазис също са чести съучастници.

„Не бива да подценяваме на пръв поглед невинното зачервяване на кожата – то може да бъде придружено с тежко сухо око, което налага лечение с IPL“, предупреждава д-р Ганчева.

Технология, която връща качеството на живот

Светлинната терапия е достъпна, безопасна и въздейства не само върху очите, но и върху цялостното усещане за комфорт. В свят, в който зрението е ключ към почти всяка дейност – от работа до общуване – възстановяването му е не просто медицински въпрос, а част от новата култура на здравето и добрия живот.

Ако имате усещане за парене, замъгляване или сухота, може би е време да се обърнете към най-новия съюзник на очното здраве – не капките, а светлината.