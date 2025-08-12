"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нощната леща, която моделира свободата – без очила, без операции, без ограничения

В света, в който живеем, комфортът и свободата се ценят все повече. Ново поколение зрителна корекция предлага възможност, която звучи почти магично – да се събудиш с идеално зрение, без да си носил очила или лещи през деня. Тази технология се нарича ортокератология – или накратко Орто-К – и вече не е научна фантастика, а реална, утвърдена практика, предлагаща изключителна алтернатива на традиционните методи за корекция на зрението.

„Орто-К е едно от най-впечатляващите постижения на съвременната оптика“, казва д-р Галя Христова, завеждащ сектор „Контактна корекция“ в Очна клиника VISION. „Това е наука, която ни среща с изкуството на прецизността.“

Д-р Галя Христова, завеждащ сектор „Контактна корекция“ в Очна клиника VISION

Лещи, които работят, докато спиш

Основата на метода са специално проектирани газпропускливи лещи с обратна геометрия, които се носят единствено по време на сън. През нощта те деликатно моделират роговицата (предната част на окото), така че на сутринта светлината преминава правилно и фокусира образа ясно върху ретината. Без болка, без натиск, без инвазивна намеса.

„Когато очилата ограничават зрителното поле, а дневните контактни лещи създават дискомфорт при чувствителни очи или неблагоприятна среда, Орто-К лещите предлагат интелигентна алтернатива“, пояснява д-р Христова.

„С тях зрението е коригирано още щом се събудите – напълно естествено и без усилие.“

Заснемане на Орто-К леща - флуоресцеинов модел

Кой може да се възползва?

Орто-К е приложима при хора с миопия (късогледство), хиперметропия (далекогледство), астигматизъм и дори пресбиопия (възрастово далекогледство). Но най-значимото ù приложение е при деца с прогресираща миопия – едно нарастващо предизвикателство в съвременния дигитален свят.

„Честотата на високостепенното късогледство расте с тревожни темпове. Ортокератологията е неинвазивна и ефективна терапия, която може значително да забави развитието ù“, обяснява д-р Христова. „Колкото по-рано се започне лечението, толкова по-добри са резултатите. А няма по-голям дар от това да запазиш зрението на едно дете.“

Свобода във всяко отношение

Орто-К лещите не само коригират зрението – те променят начина на живот. Без ограничения при спорт, без дискомфорт от очила, без нужда от лазерна корекция. Само нощна грижа, която осигурява дневна яснота.

„Ортокератологията е повече от метод – тя е философия на свободата. Свобода да виждаш. Да се движиш. Да живееш", завършва д-р Христова.