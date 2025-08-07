ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин отива на посещение в Индия

След 1 септември ще се издават предписания за изтегляне от употреба на гел лакове с TPO

След 1 септември ще се издават предписания за изтегляне от употреба на гел лакове токсична съставка. СНИМКА: МЗ

Ако при провери в козметични обекти след 1 септември 2025 г. се открият продукти, съдържащи Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, регионалните здравни инспекции ще издават предписания за тяхното спиране и изтегляне от употреба. Това съобщават на сайта си от Министерството на зравеопазването (МЗ). Съставката Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), използвана в някои гел лакове и гел системи за нокти, е класифицирана от Европейския съюз през октомври 2023 г. като токсична за репродукцията. Забраната за нейното използване влиза в сила от 1 септември 2025 г. на територията на всички държави членки на ЕС.

Целта на тази мярка е да се гарантира висока степен на защита на човешкото здраве, като в обхвата на забраната попадат и други вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, които не се допускат за използване в козметични продукти. След обявяването на предстоящата забрана, производителите са започнали да преминават към нови формули, в които не съдържат тази съставка, като голяма част от продуктите на пазара вече са TPO-free, допълват от МЗ.

За други рискове, свързани с гел лакове, преди време предупредиха и дерматолозите, посочвайки, че акрилатите, съдържащи се в тях, може да предизвикат алергии.

