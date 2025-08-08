Комарите хапят и убиват! Трябва да се погрижите да не сте привлекателни за тях

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малкият комар е не само досадник в топло време, той носи короната за "убиец номер 1" на човечеството през цялото ни съществуване. Хищното насекомо отнема повече от 1 милион живота всяка година, като предава смъртоносни болести.

Накъдето и да отидат хората, комарите ги следват. Техните сърбящи ухапвания и болестотворните патогени, които пренасят, са печално известни, а насекомите са отговорни и за много от най-важните повратни моменти в историята на човечеството. Това твърди историкът д-р Тимъти К. Уайнгард, автор на научния бестселър "Комарът: Човешката история на нашия най-смъртоносен хищник".

"Болестите малария и жълта треска

са оформили нашето историческо пътуване от еволюцията на нашите хоминидни предци... чак до

наши дни",

твърди Уайнгард. Той е доцент по история в университета Колорадо Меса и е получил първоначалната идея за труда си от интереса на баща си към маларията.

В началото малкият вредител не заинтригува особено Уайнгард.

"С нежелание казах: "Разбира се, татко, ще напиша книга за комарите", спомня си той.

Но след като започнал да се задълбочава във влиянието на патогените, пренасяни от комари, върху човечеството - и то не само върху маларията, вируса Зика, денга, жълта треска, чикунгуня и вируса на Западен Нил, той не можел да спре.

Влиянието на комарите върху историята все още дълбоко се усеща в настоящето. Само от малария умират над половин милион души всяка година, а регионите, силно засегнати от болести, са пострадали финансово в резултат на това.

"Страните от Северното полукълбо са с привилегията да нямат ендемична малария например, така че те са в състояние да развият по-богати икономики, защото не страдат непрекъснато от малария", смята Уайнгард. Комарът обожава топлите и застояли води.

Той твърди, че осемдесет и пет процента от това, което прави хората повече или по-малко привлекателни за комарите, е "предварително заложено във вашата генетична платка". Има обаче няколко начина, по които можете да се справите с комарите. Той предлага няколко съвета.

Стойте далеч от алкохола

Алкохолът улеснява комарите да ви видят, твърди ученият.

Комарите ловуват със зрение, но не виждат света като хората. Хищните насекоми използват термично или инфрачервено зрение. "Те виждат топлинни сигнатури, а консумацията на алкохол повишава телесната температура, което ви прави разпознаваем топлинен подпис за бъдещия ви мъчител", отбелязва Уайнгард.

Затова по-добре посегнете към освежаваща чаша студена вода или лимонада вместо тази бира.

Охлаждайте тялото си!

Освен че използват зрение, базирано на топлина, комарите откриват хората предимно чрез обоняние.

Уайнгард е доказал, че комарите "могат да усетят миризмата на въглероден диоксид от разстояние над 60 метра". "Така че, ако тренирате или дишате тежко, те ще усетят миризмата и ще бъдат привлечени от нея", убеден е ученият.

И точно както при алкохола високите емисии на CO2 улесняват откриването на топлинни сигнатури от комарите. Това важи и за гардероба ви. Тъмните дрехи задържат сравнително повече топлина. Затова е най-добре да изберете по-светли дрехи с дълъг ръкав, за да държите комарите настрана.

"Бронирайте се" с репелент!

Прилагането на репелент срещу насекоми е златният стандарт за борба с комарите, но ако не внимавате, когато го прилагате, можете да се изложите на риск от ухапвания.

"При изследванията се запознах с много хора, които ползват най-добрите препарати постоянно, но пропускат това малко място на гърба на прасеца си и това се оказва пукнатината в бронята им.

Репелентът против комари не е като парфюма, при който няколко пръски могат да покрият цялото ви тяло. Ако пръскате, уверете се, че сте старателни.

Ползвайте химически репелент от аптеките, който все още е златният стандарт, докато маслото от лимонов евкалипт е растителен вариант, казва Уайнгард.

За допълнително повишаване на сигурността по света вече са измислили дрехи, предварително третирани с инсектицид, насочен срещу комари, наречен перметрин.

"От езерце или поток до миниатюрна локвичка на дъното на стар контейнер, използвана гума или играчка в двора, дори пълна с вода капачка от бутилка или подгизналата почва - и това е достатъчно, за да могат бъдещите комари да снесат яйцата си", изброява Уайнгард честите местообитания на хапещите дребни чудовища.

Той препоръчва премахването на застоялата вода около дома

и двора ви, за да се сведат до минимум потенциалните места за размножаване на комари.

Ако наоколо има рояци, пропуснете душа, е най-необяснимият на пръв поглед съвет.

"По-добре е да сте миризлив!",

твърди авторът на бестселъра.

"Мръсотията, която по принцип не одобрявам, е по-хубаво нещо в случая, защото увеличава нивата на бактерии по кожата и така ставате по-малко привлекателен за комарите".

Въпреки че това може да обиди другите, Уайнгард съветва да се избягват ароматизираните продукти: дезодорантите, сапуните и другите аромати, които се нанасят върху кожата, са примамливи за комарите.

Единственото изключение са краката ви.

"Мийте краката си",

категоричен е изследователят на кръвосмучещите.

Той установил, че бактериите по краката са афродизиак за комарите и това е причината много от нас да бъдат ухапвани около глезените.

Проверете кръвната си група

Комарите не се интересуват от повечето лични характеристики на хората.

"Няма абсолютно никаква истина в упоритите митове, че комарите предпочитат жените и децата пред мъжете, че предпочитат блондинки и червенокоси пред тези с по-тъмна коса или че колкото по-тъмна или по-груба е кожата ви, толкова по-безопасни сте от ухапването", твърди Уайнгард, но бързо се поправя.

Комарите наистина си имат любимци и се наслаждават на някои индивиди много повече от други.

Какво може да привлече комар? Кръвна група 0, изглежда, е по-предпочитан избор пред групите А и Б и АБ.

"Хората с кръвна група 0 са ухапвани два пъти по-често от тези с група А, а група Б е някъде по средата. Това е светът на комарите и хората просто живеят в него, заключава изследователят.

Досега: Само един със западнонилска треска у нас, пикът идва до месец

Първи случай за това лято на западнонилска треска е регистриран в София. Болният е 55-годишен мъж, не е пътувал извън страната. Той е изписан от болница в добро състояние.

Вирусът от Западен Нил се разпространяма вече 10 г. в България. Заразата най-често се предава чрез ухапване от заразен комар. Инкубационният период е от 3 до 14 дни. Проф. Ива Христова КАДЪР: БНТ

Към момента най-голям брой случаи се съобщават от Италия и съседните Гърция, Сърбия и Румъния, а на този фон България си остава като един "остров на спокойствието", твърди проф Ива Христова, директор на НЦЗПБ.

Твърде вероятно е обаче да има скрита заболеваемост. В 80% от заразените заболяването протича безсимптомно. За останалите е характерна повишена температура за 1-2-3 дни, болки в ставите, отпадналост, понякога обрив. В 0,5% до 1% води до енцефалит, предупреждава проф. Христова.

Засега случаите са единични, но вероятно ще се увеличават в края на август и септември, прогнозира проф. Христова.

4-те страшни болести, носени от тигровия, в Китай 7000 заразени с чикунгуня само за месец

Силно инвазивният азиатски тигров комар завладява все повече територии в Европа и разпространява опасния вирус денга. Болестта е характерна за Африка, Азия и Латинска Америка, но вече е напът да стане ендемична и на Стария континент.

Промените в климата създават благоприятни условия за разпространението на тигровия комар, предупредиха от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ЕЦПКЗ).

Денгата е смъртоносна

Най-честите симптоми са висока температура, главоболие, болки в тялото, гадене и обрив. Повечето от болните се подобряват за 1-2 седмици. Някои хора развиват тежка форма на денга и се нуждаят от грижи в болница. Няма измислено лечение за денга, ползват се симптоматични лекарства. В цял свят властите обработват огромни площи срещу комари. Често това се се извършва с машина, която прави препарата на пушек.

Зика е особено опасна за бременните

Повечето хора, инфектирани с вируса зика, нямат симптоми. Ако се развият такива, те започват 3-14 дни след заразяването. Обикновено са леки и включват обрив, треска, конюнктивит, болки в мускулите и ставите, отпадналост и главоболие.

Обикновено продължават 2-7 дни. Зика е особено опасен за бременни жени, защото може да предизвика малформации в плода. Няма ефективно лечение срещу него. На болните се препоръчва да си почиват, да пият много вода и да облекчават състоянието си с болкоуспокоителни.

Няма ваксина срещу чикунгуня,

няма и специфично лечение срещу вируса. СЗО съобщава за повече от 7000 случая на болестта в китайската провинция Гуандун през юли.

В град Фошан, който е най-засегнат, пациентите с чикунгуня трябва да останат в болница, където леглата им ще бъдат защитени с мрежи против комари. Те могат да бъдат изписани само след отрицателен тест или в края на едноседмичен престой.

Разпространявайки се чрез ухапване от заразен комар, вирусът причинява треска и силна болка в ставите, която понякога може да продължи с години, но обикновено не е смъртоносна. Освен треска и болки в ставите други симптоми са обрив, главоболие, мускулни болки.

Рисковите групи са новородените, възрастните и хората със сърдечни болести или диабет.

Китай въведе строги ограничения по време на пандемията, включително принудително настаняване на хора в карантинни лагери и запечатване на жилищни сгради и цели квартали в кратки срокове за дни или дори седмици.

За 24 ч маларията става тежка и води до смърт

При неваксинираните симптомите на маларията обикновено се появяват 10-15 дни след ухапването от заразения комар. Първите симптоми - треска, главоболие и втрисане, може да са леки и трудно разпознаваеми.

Ако не се лекува в рамките на 24 часа, болестта може да стане тежка и да доведе до смърт. Децата с тежка малария често развиват едно или повече от следните усложнения: анемия, дихателен дистрес и церебрална малария (гърчове, припадъци, кома). При възрастните често се наблюдава и мултиорганна недостатъчност.