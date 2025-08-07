Учени разработиха тест за ранна диагностика на множествена склероза

Изследователски екип от Медицинския университет във Виена (MedUni Wien) разработи кръвен тест, който позволява откриването на риск от развиване на множествена склероза години преди появата на първите симптоми, съобщиха от Представителството на мрежата за международни връзки на Община Виена в София, пише БТА.

Множествената склероза е хронично автоимунно заболяване, което засяга централната нервна система. Около 2,8 милиона души по света страдат от него, показват данни. Развиването му е свързано с имунни процеси, които могат да бъдат предизвикани от зараза с вируса на Епщайн-Бар. Този широко разпространен вирус е смятан за ключов фактор при развиването на множествена склероза, тъй като предишна инфекция може да бъде доказана при почти всички страдащи, отбелязват изследователите.

Тестът идентифицира специфичните антитела, които организмът произвежда срещу вируса на Епщайн-Бар. Те се появяват още три години след инфекцията, много преди клиничните симптоми на множествена склероза. Чрез многократно измерване на нивата на антителата може да се идентифицира висок риск от по-късно развиване на заболяването.

"Нашето изследване показва, че хората, при които при две изследвания са установени тези антитела, са изложени на висок риск от развиване на множествена склероза през бъдещите години", казва д-р Ханес Фитцен, ръководител на изследователския екип, цитиран в съобщението.

Разработването на новия тест би могло да позволи прилагането на ранни диагностични и терапевтични мерки в бъдеще, за да се забави или дори предотврати развитието на заболяването. Необходими са допълнителни проучвания, преди той да може да бъде въведен в клиничната практика.

Резултатите от изследването са публикувани в научното издание „Нейчър къмюникейшънс“.