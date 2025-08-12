10 червени флага, които лекарите от спешното съветват никога да не игнорирате

Нищо не може да изненада лекарите в спешните отделения. Те виждат най-лошите сценарии, инцидентите с дрога и алкохол, мистериозните заболявания и чудотворните оздравявания.

Разпознават от пръв поглед симптомите, които пациентите не са приемали на сериозно, докато не е станало почти фатално късно.

Затова лекарите от спешното отделение искат до всеки пациент да стигнат 10-те червени флага, които пациентите често игнорират, но на които трябва да се обърне спешно внимание.

Необичайна болка в горната част на гърба

Винаги обръщайте внимание на силната болка в горната част на гърба или между лопатките, особено ако се е появила внезапно или е придружена с гадене или замаяност.

"Не я пренебрегвайте. Обадете се на 112. Това може да е признак на сърдечен удар."

При някои жени болката от инфаркт се появява на неочаквани места - на гърба, врата или челюстта. Пациентите често я описват като "разкъсваща болка", която понякога се разпространява надолу по едната или двете ръце. Този вид болка може да е и признак на аортна дисекация или разкъсване на аортата, която е основната артерия, пренасяща кръв от сърцето.

Хората понякога се опитват да се справят със страданието у дома, убедени, че просто са разтегнали мускул.

Категорично това не е така - особено при пациенти, които са изложени на риск – например тези, които имат хипертония и внезапно получат силна болка в горната част на гърба.

Внезапно объркване или промяна в личността

В един момент майка ви е ясна и бъбрива – както всеки друг ден. В следващия не може да си спомни къде е или кой сте вие, думите са объркани и не може да си спомни името на зеленчука, който току-що е започнала да реже.

"Може би си мислите, че просто е уморена", казва д-р Янина Пурим-Шем-Тов, изпълнителен заместник-председател на спешната медицина в Медицинския център на университета "Ръш". "Но това е абсолютно спешен случай и трябва да видим тези хора веднага."

Внезапното объркване или промяната в личността може да показват инсулт, инфекция като сепсис или ниска кръвна захар, добавя тя, поради което е важно да се потърси незабавна помощ в спешното отделение.

Внезапен, необясним силен сърбеж

Ако не можете да спрете да се чешете – особено ако ви сърби навсякъде, а не само на едно място, – може да изпитвате началото на анафилактична реакция.

"Когато някой почувства истински сърбеж и дискомфорт и изведнъж започне да се зачервява, това е наистина обезпокоително", казва д-р Дейвид Бенарон, заместник-председател на Катедрата по спешна медицина в Медицинския факултет на Университета на Невада, Рино.

Още по-тревожно е, ако симптомите са съпроводени с гадене, повръщане или диария. Хората често не го осъзнават, но храносмилателният дистрес е стълб на анафилаксията, обяснява Бенарон.

Повръщане с определен цвят

Цветът на повърнатото ви може да каже много на лекарите от спешното отделение за това колко сте болни. Бенарон е особено склонен да се тревожи, когато децата повръщат в зелено, защото "това може да показва наистина опасна запушване в червата им".

Ако повърнатото ви прилича на утайка от кафе – тъмнокафяво или дори черно, – то може да съдържа кръв, която е била частично смляна от стомашните киселини.

Повръщано, което наподобява утайка от кафе, "би означавало за мен, че има известно кървене", казва Бенарон. Червеното повръщано обаче задейства още по-силни алармени звънци, защото такъв ярък цвят показва, че "се движи доста кръв".

Чувство за обреченост

Когато изневиделица ви връхлети екстремна тревожност, приемете я сериозно – особено ако е съпроводена със затруднено дишане, учестен пулс или замаяност. Това може да е реакция на тялото към сърдечен удар или кръвен съсирек, или тежка алергична реакция.

"Ако е нова, интензивна или се усеща различно от обичайната тревожност, не я игнорирайте", казва Пурим-Шем-Тов.

Тя разказва как на Коледа преди няколко години лекувала 31-годишен пациент, който се появил в спешното отделение, крачейки напред-назад, обзет от тревожност и чувство на ужас.

"Той всъщност не се оплакваше от болка в гърдите или задух. Казваше само, че изпитва чувство за обреченост, сякаш идва краят. Мъжът в крайна сметка преживя масивен, фатален инфаркт, което показва защо е важно да се приема сериозно екстремната тревожност, ако е нетипична за вас", обяснява специалистката по спешна медицина.

Случаен припадък с изгубено съзнание

Припадък или свличане без ясна причина може да е червен флаг за нарушен сърдечен ритъм, вътрешно кървене или неврологични проблеми. Въпреки това той може да е резултат и от дехидратация или твърде бързо изправяне.

"Замаяността или световъртежът вероятно са проклятието на всеки лекар от спешното отделение", разсъждава Пурим-Шем-Тов, тъй като това е толкова неясен, неточен симптом, който може да сочи към широк спектър от възможни причини. И те задължително трябва да бъдат открити.

Бели изпражнения

Ако имате бели изпражнения, е възможно жлъчните ви пътища да са запушени, което означава, че жлъчката, която допринася за нормалния цвят на изпражненията, – не достига до червата.

"Страшното нещо, което прави това, е ракът на панкреаса", казва Бенарон. "Панкреасът обвива жлъчната система и жлъчката се натрупва, причинявайки пожълтяване на очите и бели изпражнения." Струва си да се свържете с вашия лекар или в спешното отделение веднага щом забележите промяната.

Задържане на урина

Понякога хората отиват в спешното отделение заради запек, често дори без да са пробвали да си решат проблема с елементарни, но абсолютно надеждни лекарства, които се продават свободно в аптеката - за омекотяване на изпражнения.

Но има един ясен знак, че запекът трябва да се реши спешно: спрели сте да можете да уринирате. Пълните, запушени черва "могат да причинят запушване на пикочния мехур, защото анатомично могат да притискат силно в тазовата област", казва той. "Ако някой не уринира, това е голям проблем".

Понякога, когато лекарите от спешното отделение лекуват запек чрез ръчно отстраняване на изпражненията от ректума, пациентът отново може да уринира самостоятелно.

Друг път обаче "трябва да поставите катетър в уретрата, за да дренирате пикочния мехур", казва той. Нерешаването на проблема навреме може в крайна сметка да доведе до бъбречна недостатъчност, затова не отлагайте търсенето на помощ.

Задух при легнало положение

Да се задъхвате, докато лежите или си почивате, не е същото, като да се чувствате задъхани, докато се изкачвате по 10 етажа стълби. Задъхването, когато сте хоризонтално, може да сигнализира за сърдечна недостатъчност, кръвен съсирек в белите дробове или тих инфаркт, категорични са лекарите.

Дробовете може да се пълнят с течност и когато легнете, е сякаш се давите в собствените си течности. Недостигът на въздух в покой е също толкова важен – или може би дори по-важен – от недостига на въздух, когато се натоварвате.

Болка в крака или подуване на единия крак

Ако изпитвате болка или подуване само на единия крак и ако той е едновременно зачервен, топъл или болезнен, може да имате дълбока венозна тромбоза, която изисква спешно лечение. Този кръвен съсирек може да се откъсне и да достигне до белите дробове, причинявайки белодробна емболия, която може да бъде фатална.

Хората с повишен риск са тези, които са на хормонална терапия или хормонални противозачатъчни, пушачи, пътуващи, които наскоро са извършили дълъг полет, бременни жени, хора с анамнеза за рак и хора, които наскоро са претърпели медицинска процедура.

"Има неща, които можем да направим, за да диагностицираме и да се намесим незабавно", казва Пурим-Шем-Тов. "Това е нещо, което е лечимо, така че не бива да отлагаме лечението и оценката".

КАЗУС

Ако ви изследват в Спешна помощ, но не ви хоспитализит, може да ви поискат пари за оказаната услуга

Министерството на здравеопазването заплаща на лечебните заведения за оказване на медицинска помощ на пациенти, които са преминали през спешните отделения и не са хоспитализирани в същите лечебни заведения.

Прегледите и изследванията, които трябва да покажат има ли неотложна нужда от болнично лечение, не се заплащат от пациента, а от държавния бюджет чрез Министерството на здравеопазването.

Според нормативните документи болницата няма право да изисква от пациента заплащане за извършени дейности в спешния портал. Ако се налага хоспитализация, лечението на здравноосигуреното лице се заплаща по съответната клинична пътека, съобщи НЗОК.

Когато състоянието не е било спешно (лекарят преценява дали случаят е спешен) и не се е наложило настаняване в болница по клинична пътека, лечебното заведение може да поиска заплащане за оказаната услуга.