С грижа към здравето на уязвимите: НЗОК влезе в домовете за възрастни, обяснява правата им

Здравната каса е тук, за да си свърши работата. Да бъде близо, да бъде полезна. И приемете това като обещание. Ние ще го изпълним, обърна се към хората управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски

Благодарение на инициативата 93-годишната Лиляна Дочева беше сред първите, сдвоили телефона си с приложението е Здраве

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) стартира нова кампания в домовете за възрастни хора. Експерти на институцията ще обясняват правата на възрастните като здравноосигурени граждани, а “Информационно обслужване” ще помага за сдвояването на телефоните им с приложението еЗдраве.

Идеята за инициативата се ражда след ужасяващите разкрития за непоносимите условия, насилие и системни нарушения в частни и държавни домове за възрастни.

Първата среща беше с обитатели на дом в София. Той предоставя социални услуги на пенсионери със съхранено психическо и физическо здраве. В дома няма отделение за лежащо болни. Услугата е разкрита през 2017 г. с капацитет на институцията 100 потребители.

“Дълбоко вярвам, че обществото ни се оценява по начина, по който се отнася към своите най-уязвими групи – децата, болните и възрастните. В последните месеци сме свидетели на ужасяващи случаи на пренебрежение и нечовешко отношение в няколко дома за възрастни.

Това не са просто “нарушения”. Това са престъпления срещу близките ни.

И ако като гражданин изпитвам болка, то като ръководител на институция, носеща отговорност за здравноосигурените в България – изпитвам дълг. Затова решихме да действаме, като стартираме и тези срещи. За да знаете, че можете да разчитате на нас. Да видите, че зад непознатите абревиатури стоят хора. НЗОК е тук, за да си свърши работата. Да бъде близо, да бъде полезна.

И приемете това като обещание. Ние ще го изпълним.” Така се обърна към хората управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски. Той пожела на хората да прекарват старините си спокойно и ги увери, че НЗОК ще направи всичко необходимо това да се случи.

“Всички здравноосигурени лица над 18 г. имат право на един задължителен профилактичен преглед годишно, който се плаща от НЗОК, разказа д-р Маргарита Гюрова, главен експерт в дирекция “Методология на медицинските дейности и на денталните дейности”. Възрастните внимателно слушаха какво включва прегледът и коментираха кое е най-важно за тях: пълните кръвни изследвания и оценката на кръвната захар, защото се притесняват от диабет, оценката на зрението; кръвното налягане и ЕКГ-то за сърцето. Изненадани бяха, че на 2 г. жените имат право на безплатна мамография за профилактика на рака на гърдата, а мъжете всяка година могат да се изследват за рак на простатата.

НЗОК заплаща противогрипните ваксини на хората над 65 г. по национални програми, припомни г-жа Гюрова.

С огромно вълнение бе посрещната темата за денталната помощ. Някои от присъстващите неволно и дискретно сложиха ръка пред устата си, когато главен експерт Ирина Цалова, началник на отдел “Договаряне, анализ и контрол на дентална помощ” в НЗОК, започна да говори. “Здравноосигурените могат да използват безплатно услугите на всеки дентален лекар, сключил договор със здравната каса”, каза тя.

Обясни им кои дейности се заплащат (изцяло или частично) от касата. Отбеляза, че гражданите имат право на преглед и три лечебни дейности в рамките на една календарна година, а за период от 4 г. НЗОК заплаща и две дейности по възстановяване на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени лица с долна и/или горна цяла протеза. Госпожа Цалова изрично посочи, че частичните протези не се поемат от НЗОК.

Трябва ли задължително да носим сините книжки

при преглед, попита жена, която видимо знаеше правата си. “Да, задължително трябва да представите здравноосигурителна книжка при дентална дейност”, отговори г-жа Цалова и обясни как могат да се снабдят с нея, ако са я загубили.

За кои помощни средства заплаща НЗОК, говори Сашо Сашев, главен експерт в отдел “Договаряне на помощни средства за хора с увреждания”. Той обясни всяка стъпка до получаването им: направление №6 от личния лекар; електронно заявление, издадено от Лекарската консултативна комисия; одобрение на заявлението в НЗОК или в РЗОК, което съдържа 10-цифрен код; посещаване на търговски обект, който има сключен договор с РЗОК; избиране на вида на помощното средство. Сашев поясни, че 10-цифреният код се изпраща чрез есемес или вайбър съобщение на телефонния номер, посочен в заявлението, и се използва в магазина за помощните средства. Експертът подчерта, че заявленията могат да се подават и от упълномощени лица, на които не е необходимо нотариално заверено пълномощно.

“Изключително е важно гражданите да контролират как се харчат публични средства за здраве”, обясни г-жа Женя Андреева. Ако имате съмнение за нередности, нарушения или злоупотреби, подайте писмен сигнал до НЗОК, министерството или омбудсмана. Можете да се обадите и на телефоните в отделите за работа с граждани на РЗОК или в информационния център на НЗОК на тел. 0800 14 800, както и да посетите приемната на НЗОК (София, ул. “Кричим” №1), каза Женя Андреева, главен експерт в отдел "Пресцентър и протокол" на НЗОК. Обясни им, че институцията не изпраща файлове по електронна поща, отнасящи се до персонална информация, затова да не се отварят фалшивите електронни писма, изпратени от името на НЗОК, в които "се обещава" връщане на надвнесени вноски от здравни осигуровки.

И ние ще ставаме модерни - така елегантна жена коментира идеята на Стилян Горанов, специалист от “Информационно обслужване”, да сдвоят телефоните си с мобилното приложение еЗдраве. Свали очилата си и побутна с усмивка по-възрастната съседка в редицата. “След пандемията от COVID-19 нещата в здравеопазването са започнали да стават електронни. Няма ги листчетата, с които се движехте”, каза експертът.

Мобилното приложение еЗдраве осигурява лесен достъп на гражданите до личните им прегледи, хоспитализации, направления, рецепти, ваксини и резултати от изследвания. Чрез него могат да получават съобщения в реално време за всяка добавена медицинска дейност в електронния им здравен запис.

С охота един по един възрастните сядаха до експерта и с негова помощ активираха приложението. Благодарение на инициативата 93-годишната Лиляна Дочева беше една от първите регистрирани.