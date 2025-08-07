Доц. Петко Стефановски: Бюджетът за лекарства на НЗОК е изпълнен на 63% за първото полугодие

Бюджетът за лекарства на НЗОК е изпълнен на 63% за първото полугодие, казва управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски по време на заседание на Надзорния съвет на НЗОК. Това показва стенограмата от заседанието, провело се на 31 юли 2025 г., публикувана днес на сайта на институцията. Надзорниците са обсъждали изпълнението на бюджета на Касата до 30 юни 2025 г. Изпълнението на бюджета за медицинските изделия е около 57%, допълва доц. Стефановски. По думите му подробен анализ в първичната извънболнична медицинска помощ, в специализираната извънболнична медицинска помощ и в медико-диагностичната дейност показва, че изпълнението на бюджета е под 50% и няма никакъв проблем за формиране на отрицателно салдо до края на годината.

Доц. Стефановски посочва още, че в текущото изпълнение на бюджета към 30 юни е формирано отрицателно бюджетно салдо в размер на 403 978, 6 хил. лв. Преди дни доц. Стефановски каза пред журналисти, че не би се наел да прави прогнози до края на годината, както и че през септември ще бъде отворен резервът на Касата и тогава ще се решава как да се разпредели, но ще бъде разпределен така, че да покрива надлимитната дейност на болниците, пише БТА.

Отчетът към полугодието показва, че средномесечно за дентална помощ са изразходвани около 36 млн. лв. на месец, а това, което остава до края на годината, е средномесечно около 27,5 млн. лв., казва заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев. Според Ананиев трябва да бъде задействан механизмът за регулация по отношение на денталната помощ.

Трябва да наблегнем на контрола до края на годината, казва Иван Кокалов, представител от КНСБ в Надзорния съвет на Касата. Ние нямаме никакви механизми, които могат да докарат повече пари или да намалим значително разходите, до края на годината ще имаме дефицит. По думите му, ако има реален контрол, може би той ще бъде по-малко, но въпреки това ще има дефицит.