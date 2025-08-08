Здравното министерство обявява конкурси за ръководни позиции в болници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на здравеопазването обявява конкурси за избор на членове на органите за управление на търговски дружества от системата на здравеопазването, съобщиха от ведомството.

Процедурите са свързани с различни обективни обстоятелства, включително изтичащи мандати, подаване на молби за освобождаване, отпадане на номинации и необходимост от попълване на съвети на директорите в съответствие със законовите изисквания.

Сред дружествата, за които се откриват конкурсни процедури, са „МБАЛ Света Анна – София", „УМБАЛ – Пловдив", „МБАЛ проф. д-р Параскев Стоянов – Ловеч", „СБР – Бургаски минерални бани", „Национална кардиологична болница", както и търговското дружество „БУЛ БИО – НЦЗПБ". Конкурс се обявява и за избор на ликвидатор на дружеството „ВИМЕДИТ" ЕООД – Видин.

В отделни случаи нови лица са назначени временно до провеждане на конкурс, за да се осигури непрекъсваемост в управлението на дружествата. В някои лечебни заведения предстои иницииране на процедура за избор на независими членове от страна на Агенцията за публичните предприятия и контрол, в съответствие със Закона за публичните предприятия.

Целта на всички действия е осигуряване на законосъобразност и приемственост, както и поддържане на работещ управленски капацитет в лечебните заведения, обобщават от министерството.