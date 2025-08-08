Случаите на смъртоносна болест от 19 век нарастват, а ваксина за нея още няма

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Смъртоносна полово предавана инфекция от Викторианската епоха, която почти беше изкоренена в началото на 2000-те години, отново се завръща, заразявайки нарастващ брой жени в големите градове в Австралия.

Данни на федералното правителство показват, че случаите на сифилис сред жени в детеродна възраст са се увеличили с пет процента за една година и с 20 процента за петгодишен период.

Тази бактериална инфекция, която е била широко разпространена през 1800-те години, се предава основно чрез орален, вагинален и анален секс, а може да се разпространи и по време на бременност.

Често наричан „тиха болест", сифилисът може да не проявява симптоми в продължение на години, а когато симптомите се появят, обикновено започват между 10 и 90 дни след заразяването. Болестта е лечима с антибиотици.

Нелекуваните случаи могат да доведат до сериозни усложнения, включително слепота, парализа, увреждане на органи, деменция и смърт.

Кралският австралийски колеж на общопрактикуващите лекари съобщи, че миналата година в Австралия са регистрирани 8 928 случая на сифилис, в сравнение с 3 881 преди десет години и 1 962 през 2004 г., пише "Дейли мейл".

Експертът по сексуално здраве към RACGP Сара Уитбърн заяви, че географията на инфекциите със сифилис се променя - болестта се измества от отдалечените и селски райони на северна Австралия към големите градове, като Нов Южен Уелс и Виктория регистрират най-висок процент инфекции през 2025 г.

Д-р Уитбърн сподели, че все по-често в кабинетите на общопрактикуващите лекари идват жени със симптоми на полово предавани болести, които често са шокирани, когато тестовете им излязат положителни за сифилис.

„Хората може да са наясно с хламидията, но въпреки това често са доста изненадани, когато се окажат с диагнозата, въпреки че тя е много, много разпространена", каза тя.

„А що се отнася до сифилиса, мисля, че хората го възприемат като, знаете, онази болест от Викторианската епоха, за която четем в книги и гледаме във филми."

Д-р Уитбърн добави, че широкоразпространената употреба на PrEP (профилактика преди експозиция) сред гей и бисексуалните мъже за предотвратяване на HIV инфекция отчасти е довела до увеличение на случаите на сифилис, тъй като е свързана с намалена употреба на презервативи в тази група.

„Когато има хора, които преминават от тези групи към неиндигенни жени - такива, чиито партньори може също да се идентифицират като гей или бисексуални мъже, започваме да виждаме сифилис и в тези популации", каза тя.

„С COVID и локдауните, хората може би донякъде забравиха за комуникацията относно по-безопасния секс."

Д-р Уитбърн частично отдава увеличението на случаите сред жени в детеродна възраст и на по-добрия скрининг, тъй като бременните жени са особено застрашени - инфекцията е известна с това, че може да причини мъртвородени бебета и спонтанни аборти, като бебетата могат да се заразят още в утробата.

„Много активно се стремим да провеждаме скрининг за сифилис в тази възрастова група, защото знаем, че може да доведе до вроден сифилис, който може да бъде животозастрашаващ или да причини сериозни заболявания."

Епидемиологът от Университета Къртин д-р Дженифър Дън каза пред newsGP, че ново проучване е установило, че вроденият сифилис утроява риска от преждевременно раждане.

Ако не се лекува, вроденият сифилис може да причини слепота, глухота, интелектуални затруднения и деформации на скелета при бебетата - и може да бъде фатален.

От 100 случая на вроден сифилис, регистрирани между 2016 и 2024 г., са документирани 33 смъртни случая.

Според тримесечния доклад на Националната система за надзор на сифилиса, увеличаването на случаите сред жените в репродуктивна възраст съвпада с рекорден брой диагнози на вроден сифилис през 2023 г. - най-високият от 1995 г. насам, и с най-големия брой свързани с това смъртни случаи при бебета, регистриран някога за една година.

Тревожно е, че до една четвърт от жените не са знаели, че имат сифилис, докато не са били изследвани по време на бременност.

Д-р Дън заяви, че тези резултати потвърждават необходимостта от промени в тестовете за ППИ по време на бременност, предвид „потенциално фаталните последици" за родителите.

„В момента тестовете за полово предавани инфекции се правят в ранна бременност, но са необходими допълнителни изследвания по-късно, особено в райони с висок риск", каза тя.

Сифилисът беше почти напълно изкоренен в Австралия до началото на 2000-те години, но случаите рязко се увеличиха след огнище в северозападен Куинсланд през 2011 г.

Оттогава болестта се е разпространила в цялата страна.

В отговор на нарастващите нива австралийското правителство стартира Националния план за надзор и мониторинг на сифилиса през 2021 г., чиято основна цел е намаляване на честотата на сифилиса сред жените в репродуктивна възраст.

Квартали в заможните вътрешни райони на Сидни, като Нютаун, Съри Хилс и Зетланд, са отбелязали ръст на случаите на сифилис, според последния тримесечен доклад.

Растящите инфекции със сифилис са тенденция, наблюдавана в целия свят - в някои части на Англия един на всеки 1 000 души е с положителен тест, а властите предупреждават, че случаите са достигнали най-високото ниво от 1948 г. насам.

Световната здравна организация изчислява, че през 2022 г. 8 милиона възрастни на възраст между 15 и 49 години са се заразили със сифилис.

Ваксина срещу сифилис няма.