Къде ни дебнат болести по време на полет

В пластмасовите тавички за проверка на багаж има повече микроби, отколкото в тоалетните по летищата

Намираме се в пика на ваканционните пътувания и не е изненадващо, че доста инфекциозни заболявания са във възход. Често се случва така, че се връщаме болни от почивка или пък даже се налага да изкараме част от нея в леглото. И в повечето случаи въобще не става дума за мръсна морска вода, лоша храна или за настинка, а за редица вируси и бактерии, които прихващаме, още докато пътуваме към желаната дестинация.

Експерти предупреждават, че всяко събиране на много хора на едно място крие рискове, но особено опасни са летищата и самолетите. Затова предпазните мерки в тях по време на короновирусната пандемия бяха най-строги и продължиха най-дълго. Само за няколко години обаче всичко се забрави. Сега тук-там можеш да видиш човек с маска. Кашлящи и кихащи пътници свободно се смесват с другите, без да правят на никого впечатление.

“Пътуването със самолет е рисковано начинание, тъй като хората несъзнателно навлизат в

невидимо бойно поле от инфекциозни заплахи”,

казва пред “Дейли Мейл” доктор Дарин Детуайлер, който дълги години е работил като експерт по обществено здраве в Американската агенция за контрол на храните и лекарствата. Той обаче допълва, че повечето опасности могат да бъдат избегнати, ако пътуващите спазват определени хигиенни навици.

По думите на доктор Детуайлер вземането на предпазни мерки трябва да започне още преди влизане в самолета. “Летищните трансфери, таксита, влакове и автобуси също могат да бъдат инкубатори за болести, ако не се поддържа, подходяща хигиена и вентилация в тях”, обяснява американският експерт. Затова препоръчва по време на пътуване да държите ръцете си далеч от лицето, тъй като очите, носът и устата са директни входни точки за патогени. Да дезинфектирате с гел или почистващи кърпички често докосвани повърхности като катарами на предпазни колани, дръжки на седалки и сензорни екрани.

Добре е да правите това дори за заключващите устройства на ръчния си багаж, защото проучвания са показали, че пластмасовите тавички, в които той се слага, за да премине проверка през скенер, са едно от най-мръсните места. Вземани в продължение на три седмици проби от различни места на летището в Хелзинки са установили, че в тях има повече микроби, отколкото например в летищните тоалетни. Открити са били следи от редица вируси, включително грип А, риновирус, аденовирус и коронавирус. Провелите проучването учени казват, че това може да се дължи на факта, че хората обръщат особено внимание на хигиената на ръцете си, след като са посетили тоалетната, но не и когато пипат въпросните пластмасови кутии, за да поставят багажа си в тях.

“Подобно на старите времена, когато уличните телефони бяха най-докосваните и замърсени повърхности, сега такива често са използвани вещи в зони за сигност, които съдържат повече респираторни вируси”, обяснява доктор Детуайлер. За да се предпазите от тях, той препоръчва да използвате дезинфектант за ръце, когато преминете проверка на багажа през скенер или пък паспортен контрол, който изисква снемане на пръстови отпечатъци. Причината е, че въпросните устойства се използват от хиляди хора дневно, а не се почистват често. По тях остават следи от различни болести, които лесно могат да попаднат върху ръцете ви, а оттам в устата, очите или носа.

По същия начин стоят нещата и със седалките в самолета и пейките в салоните за изчакване на полети. “Затова е най-добре да носите маска. Ако не се чувствате комфортно да го правите през цялото време на пътуването си, старайте се да я слагате поне на претъпкани с хора места. Също така спазвайте дистанция от всеки, който изглежда видимо болен”, препоръчва американският експерт по обществено здраве. По думите му друго важно нещо е да пиете много течности, защото сухият въздух в самолетите потиска имунната система и ни прави по-податливи на болести. Най-добре е да консумирате вода, а не алкохол или газирани напитки, но имайте едно наум откъде се снабдявате с нея.

Проучвания са показали, че летищните фонтани за безплатна питейна вода също съдържат много микроорганизми. Върху тях са били открити 1240 единици от жизнеспособни бактерии, докато върху заключалките на тоалетните е имало едва 70.

По тази причина е по-разумно да пиете бутилирана вода. Също така да ядете пакетирана храна, а не такава, която преминава покрай десетки други, хранещи се хора, за да стигне до вашата маса.

Дезинфекцирайте всяка повърхност,

върху която слагате своето ядене и напитка, както на летището, така в самолета.

Доктор Детуайлер, който е заклет пътешественик, винаги прави така, за да намали до минимум риска някоя болест да провали ваканцията му. Макар да е наясно, че въздушните филтри в самолетите премахват почти всички вируси и бактерии, той си резервира място до прозореца. По този начин намалява близостта с други пасажери, които преминават по пътеката. Също така държи отворен въздуховода над главата си. Насочва го леко надолу, за да създаде “въздушна бариера” между себе си и седящия на съседната седалка.

Задължително дезинфекцира сгъваемата масичка пред себе си, защото проучвания са показали, че върху нея може да има над 2000 единици от жизнеспособни бактерии. За сравнение - върху бутона за пускане на вода в самолетната тоалетна те са 265, а върху закопчалката на предпазния колан - 230. Едно от най-замърсените места, които доктор Детуайлер гледа никога да не използва, са джобовете на седалката. Според него те рядко се дезинфекцират и лесно приютяват бактерии.

Собственият ви куфар също може да се превърне в опасен източник на болести, ако не се вземат предпазни мерки. Най-добре е да го оставите за известно време на открито, преди да го внесете в хотела или дома си. Да дезинфекцирате добре колелцата и дръжките му, тъй като са били докосвани от стотици други багажи и ръце при товарене и разтоварване от самолета.

Възможно най-бързо след пристигане вземете душ и се преоблечете в чисти дрехи, особено след полети на дълги разстояния, съветва американският експерт. Така ще намалите риска от заразяване с болести и ще си осигурите само положителни спомени от лятната ваканция.