Хирург: Инжекциите за отслабване водят до смъртоносно усложнение при операция

Пластичен хирург предупреди, че хора, които използват инжекции за отслабване, несъзнателно излагат живота си на риск при операции под пълна упойка – и могат да се задушат до смърт.

Във Великобритания се изчислява, че над 1,5 милиона души в момента ползват такива медикаменти, а броят им ще нараства, след като правителството разреши на личните лекари да ги изписват.

Д-р Мо Ахавани, консултант по пластична и естетична хирургия в Лондон, обяснява пред "Дейли мейл", че около 80% от пациентите му са „на някакъв вид инжекция". Според него, приблизително един на всеки десет забравя да спомене това преди операция, макар че не се опитва да скрие факта – просто лекарството е станало част от ежедневието му.

Обикновено пациентите трябва да спрат да се хранят поне 6 часа преди хирургична намеса, за да се избегне опасно усложнение – аспирационна пневмония. Това е белодробна инфекция, причинена от попадане на храна, течност или слюнка в белите дробове.

Инжекциите за отслабване забавят изпразването на стомаха, което увеличава риска от такъв инцидент. Медицинската практика препоръчва прекъсване на лечението поне две седмици преди операция.

Проучване в Калифорния показа, че тези препарати могат да повишат риска от „задушаване" при ендоскопски процедури с 33%. Авторът на изследването, д-р Али Резаие, подчертава, че аспирацията може да доведе до дихателна недостатъчност, престой в интензивно отделение и дори смърт.

Под официалните насоки, медикаментите трябва да се предписват само на пациенти с индекс на телесната маса (BMI) над 35 и поне едно свързано с теглото заболяване, или с BMI между 30 и 34,9 при насочване към специалист.

Въпреки множеството доклади за странични ефекти – от косопад и запек до силно подуване – препаратите остават изключително популярни, като помагат за намаляване на телесното тегло с до 20% за няколко месеца.

Наскоро експерти в САЩ предупредиха, че семаглутидът (основната съставка в Wegovy и Ozempic) може да води до загуба на мускулна маса. По-рано това лято препарати като Mounjaro и Wegovy бяха свързани с над 100 смъртни случая във Великобритания.

Въпреки това, търсенето продължава да расте. Ново проучване показа, че експериментално хапче за отслабване – орфоглипрони – може да намали телесното тегло със средно 12,4% за 72 седмици, като подобрява и показатели като „лош" холестерол и кръвно налягане. Производителят Lilly планира да го пусне на световния пазар още догодина, без ограничения в доставките.