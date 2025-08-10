ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте Петуния - булдогът, който спечели конкурса з...

Времето София 30° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21077846 www.24chasa.bg

Навик на милиони хора всъщност се оказва опасен за сърцето

8216
Всеки допълнителен час пред екрана увеличава риска за сърцето Снимка: pixabay

Прекомерното време пред екрана – от смартфони до телевизори, може сериозно да повлияе на сърдечно-съдовото здраве на децата и юношите. Това научават изследователи от Дания, които публикуваха резултатите си в Journal of the American Heart Association.

Анализът на над 1000 участника в две дългосрочни водещи проучвания показа, че всеки допълнителен час време пред екрана значително увеличава кардиометаболитния риск. Това е вероятността от развитие на високо кръвно налягане, инсулинова резистентност и проблеми с нивата на холестерола.

При 10-годишните всеки час добавя 0,08 стандартни отклонения към индекса на риска, а при 18-годишните – 0,13. Това означава, че при 5-6 часа време пред екрана рискът може да се увеличи с 40-60 процента.

Комбинацията от екранна активност и лош сън се оказа особено опасна: кратката продължителност на съня и късното лягане увеличиха негативния ефект. При 10-годишните около 12 процента от връзката между времето пред екрана и риска се обяснява с недостиг на сън, пише БГНЕС.

Освен това, използвайки машинно обучение, изследователите са идентифицирали уникален „метаболитен пръстов отпечатък", свързан с екранната активност в кръвта на подрастващите. Той може да е ранен биомаркер за бъдещи сърдечно-съдови проблеми.

Учените подчертават, че навиците в детството могат да повлияят на здравето в продължение на десетилетия наред. Следователно, ограничаването на времето пред екрана и поддържането на режим на сън трябва да се превърнат в неразделна част от превенцията.

Още здравни новини вижте тук
Всеки допълнителен час пред екрана увеличава риска за сърцето Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)