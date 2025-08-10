Какво ни казва за мозъка пронизващата болка при ядене на сладолед

Всички сме усещали онзи внезапен, леден удар в челото, когато хапнем сладолед или отпием от много студена напитка. Това кратко, но интензивно главоболие, известно още като brain freeze или „главоболие от лед", се смята за дребно летно неудобство. Но науката показва, че то крие изненадваща неврологична сложност – и дори може да помогне на лекарите да защитават мозъка в критични ситуации.

Явлението се появява, когато студен стимул – било то твърд, течен или газообразен – премине през небцето или задната стена на фаринкса. Рязката промяна в температурата предизвиква свиване, а след това бързо разширяване на кръвоносните съдове. Тригеминалният нерв възприема това като термична заплаха и изпраща сигнал за болка. Любопитното е, че тя се усеща не в устата, а в челото или слепоочията – типичен пример за „отнесена болка".

През 2010 г. списание Critical Care Medicine повдигна въпроса: може ли brain freeze да спаси живот? Механизмите зад него наподобяват терапевтичната хипотермия – техника, при която мозъкът се охлажда след сърдечен арест, за да се ограничи увреждането. Така едно обикновено лятно явление може да даде идеи за нови клинични подходи.

Изследванията показват, че болката от студ е много по-честа при хора с мигрена – между 55% и 73% срещу 23% до 45% при страдащи от тензионно главоболие. При деца и тийнейджъри разпространението достига до 79%. Семейната обремененост също е важен фактор – ако майката има brain freeze, рискът за детето скача над 10 пъти.

В повечето случаи това явление не е опасно, а болката отминава бързо и без последствия. Известен е само един изолиран случай от 1999 г., когато млад мъж припада след изпиване на ледено студена вода – вероятно заради екстремен вагусен рефлекс. Това обаче остава изключение, а не правило.

Най-сигурният начин да избегнем този специфичен дискомфорт е да ядем и пием студени неща бавно, да не допускаме директен контакт на ледени храни с горното небце и да оставяме напитките да се затоплят леко върху езика, преди да ги преглътнем. Ако болката вече е започнала, простият трик да притиснем езика към небцето помага за възстановяване на температурата и облекчаване на неприятното усещане.

Следващият път, когато лъжичка сладолед „замрази" челото ви, знайте, че това не е каприз на тялото, а реакция, която учените все още изучават – и която може да се окаже ключ към нови начини за защита на мозъка, пише БГНЕС.