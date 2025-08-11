Гроздето – суперхрана с над 1600 полезни съединения за мозъка, сърцето и червата

Гроздето е повече от просто сладък десерт.

Думата „суперхрана" често се среща в здравните списания, върху опаковки на храни и в публикации в социалните мрежи.

Въпреки популярността ѝ, няма официално определение за това какво точно прави една храна суперхрана. Обикновено терминът се използва за храни, които са естествено богати на растителни съединения и са свързани с положителни ефекти върху здравето.

Помислете за боровинки, спанак или ядки – храни, които често се срещат в средиземноморската диета, която е известна със способността си да поддържа здравето на сърцето и дълголетието.

В скорошна статия в списанието Journal of Agriculture and Food Chemistry д-р Джон М. Пецуто, водещ изследовател в областта на ресвератрола и превенцията на рака, твърди, че прясното грозде заслужава да бъде наред с другите т.нар. суперхрани.

Д-р Пецуто, който е декан на Факултета по фармация и здравни науки в Университета на Западна Нова Англия, представя научни доказателства, че гроздето отговаря на всички критерии, които го квалифицират като суперхрана, дори и терминът да не е официално дефиниран.

Една от причините гроздето да е толкова впечатляващо е неговата химическа сложност. Тези малки, сладки плодове съдържат естествено повече от 1600 различни съединения. Много от тях принадлежат към групата на полифенолите – растителни химикали, които са добре известни с антиоксидантните си ефекти.

Тази група включва флавоноиди, антоцианидини, катехини, фенолни киселини и ресвератрол, между други. Полифенолите помагат за защитата на клетките на тялото от увреждане и могат да повлияят на начина, по който функционират нашите клетки.

Пецуто подчертава, че не само едно-единствено съединение в гроздето е отговорно за неговите ползи, а уникалната комбинация от всички тези съединения, които действат заедно като едно цяло.

Над 60 рецензирани проучвания са изследвали гроздето и неговото въздействие върху човешкото здраве. Едно от най-добре установените му ползи е за сърдечно-съдовата система. Гроздето може да помогне за отпускане на кръвоносните съдове, да насърчи здравословното кръвообращение и да поддържа балансирани нива на холестерол. Това го прави естествен съюзник за здравето на сърцето.

Доказано е, че гроздето има ползи и за други части на тялото. Изследвания сочат, че то може да подкрепя здравето на мозъка, като поддържа здравословен метаболизъм на мозъка и помага за определени аспекти на мисленето и паметта.

То може също да предпазва кожата, като я прави по-устойчива на уврежданията от ултравиолетовите лъчи на слънцето и помага за предотвратяване на уврежданията на ДНК в кожните клетки. В храносмилателната система гроздето може да повлияе на чревния микробиом – общността от бактерии, които живеят в червата ни – като увеличава неговото разнообразие и насърчава по-здравословен баланс на микробите.

За здравето на очите проучванията показват, че гроздето може да повиши оптичната плътност на макуларния пигмент, което е свързано с по-добра функция на ретината и защита срещу свързани с възрастта проблеми с виждането.

Друга интересна област на изследване е нутригеномиката – изучаването на влиянието на храните върху генната активност. Гроздето изглежда влияе върху генната експресия по начини, които са от полза за различни системи в организма. Според д-р Пецуто тези промени на генетично ниво може да са една от основните причини, поради които гроздето е толкова ефективно за поддържане на здравето.

Иън Лемей, президент на Калифорнийската комисия за трапезно грозде, се надява, че тази наука ще насърчи повече хора да разглеждат гроздето като суперхрана. „Независимо дали се консумира за здраве или за удоволствие като здравословна закуска, яденето на калифорнийско грозде е печалба за потребителите", каза той.

Посланието от работата на д-р Пецуто е просто: гроздето е повече от просто сладък десерт. То предлага мощен набор от естествени съединения, които могат да помогнат за защитата на сърцето, мозъка, кожата, червата и очите, а дори влияят на нашите гени за по-добро здраве.

И тъй като е лесно да се наслаждавате на него – свежо, вкусно и лесно за пренасяне – то може да бъде една от най-простите „суперхрани", които да добавите към ежедневната си диета.

Това проучване представя убедителни аргументи за по-голямо признание на гроздето в света на суперхраните. Макар че самият термин е по-скоро маркетингов, отколкото научен, данните, подкрепящи ползите за здравето от гроздето, са силни и широкообхватни, съобщава БГНЕС.