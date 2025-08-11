Приключи лятната академия за родители "Първа помощ за малките герои" в "Пирогов"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Приключи последната Лятна академия за родители "Първа помощ за малките герои" в "Пирогов" за 2025 година. Тя се проведе в университетската спешна болница през изминалия уикенд, съобщиха от лечебното заведение.

Обучението, което има силно застъпена практическа част, премина при изключителен интерес. Целта е родителите да усвоят най-важните техники за адекватна реакция в различните спешни състояния, които може да "изненадат" почивката или ваканцията им.

Този път лектори бяха:

доц. Ирен Цочева - началник на Отделение по педиатрия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

д-р Явор Пукалски - началник на Отделение по детска ортопедия и травматология в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

доц. Богдан Младенов - началник на Клиника по детска анестезиология и реанимация в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Те представиха ключовите моменти в програмата за Академия за родители "Първа помощ за малките герои". Специалистите обучиха родителите как да реагират при:

1. Чужди тела

2. Кардио-пулмонална ресусцитация

3. Удавяне

4. Затруднено дишане

5. Обезводняване

6. Висока температура

7. Претопляне

8. Алергична реакция

9. Ухапване от кърлеж

10. Травми на опорно-двигателни апарат

11. Обработка на рана

Академия за родители "Първа помощ за малките герои " стартира по идея на ръководството на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" и се реализира с отдаденост и обич на екипа към работата и медицината