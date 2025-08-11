Приключи лятната академия за родители "Първа помощ за малките герои" в "Пирогов"

Приключи последната Лятна академия за родители "Първа помощ за малките герои" в "Пирогов" за 2025 година. Тя се проведе в университетската спешна болница през изминалия уикенд, съобщиха от лечебното заведение.
Обучението, което има силно застъпена практическа част, премина при изключителен интерес. Целта е родителите да усвоят най-важните техники за адекватна реакция в различните спешни състояния, които може да "изненадат" почивката или ваканцията им.
Този път лектори бяха:
- доц. Ирен Цочева - началник на Отделение по педиатрия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
- д-р Явор Пукалски - началник на Отделение по детска ортопедия и травматология в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
- доц. Богдан Младенов - началник на Клиника по детска анестезиология и реанимация в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
Те представиха ключовите моменти в програмата за Академия за родители "Първа помощ за малките герои". Специалистите обучиха родителите как да реагират при:
1. Чужди тела
2. Кардио-пулмонална ресусцитация
3. Удавяне
4. Затруднено дишане
5. Обезводняване
6. Висока температура
7. Претопляне
8. Алергична реакция
9. Ухапване от кърлеж
10. Травми на опорно-двигателни апарат
11. Обработка на рана
Академия за родители "Първа помощ за малките герои " стартира по идея на ръководството на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" и се реализира с отдаденост и обич на екипа към работата и медицината