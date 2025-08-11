Столетниците имат свръхчовешка способност да избягват болести

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Според ново проучване, хората, които живеят до 100 години, изглежда имат свръхчовешка способност да избягват сериозни заболявания.

Две мащабни проучвания на възрастни хора в Швеция са установили, че столетниците са по-малко податливи на заболявания и в много случаи избягват напълно най-смъртоносните болести, свързани със стареенето, пише "Дейли Мейл".

Проучването, публикувано от международен изследователски екип, предполага, че изключителното дълголетие е свързано с отличителен модел на стареене, при който заболяванията се забавят или дори се избягват напълно.

Резултатите оспорват широко разпространеното убеждение, че по-дългият живот неизбежно е свързан с лошо здраве.

Изследователите анализирали и сравнили здравните досиета на хората, които са достигнали 100-годишна възраст, с тези на починали по-рано, но родени през същите години.

Те анализирали броя на диагнозите на широк спектър от заболявания – от инсулти и инфаркти до рак и неврологични заболявания, за да видят дали столетниците се възстановяват по-добре от на болести или просто ги избягват.

Първото проучване разглежда медицинските досиета на 170 787 души, родени в окръг Стокхолм между 1912 и 1922 г.

Здравните досиета на участниците били проследявани в продължение на 40 години – от 60-годишна възраст до смъртта им или до навършване на 100 години. Анализът показал, че столетниците не само са имали по-ниски нива на заболявания в края на средната възраст, но са запазили това предимство през целия си живот.

Например, на 85-годишна възраст само 4% от хората, които са доживели до 100 години, са претърпели инсулт.

Сред тези, които са починали на възраст между 90 и 99 години, този процент е около 10%.

По същия начин, на 100-годишна възраст само 12,5% от столетниците са преживели сърдечен удар, в сравнение с повече от 24% от тези, които са починали на 80-годишна възраст.

Изследователите смятат, че столетниците не само преживяват сериозни заболявания по-добре от останалите, но и ги избягват за много по-дълго време, а понякога и напълно.

Въпреки това, проучването, публикувано през август миналата година, се фокусира върху по-сериозни диагнози на основни заболявания.

За да проучи дали ключът към дълголетието може да се крие и в избягването на по-леки заболявания, екипът провел второ проучване, което беше публикувано този месец.

Анализът включвал 40 различни медицински проблема, вариращи от леки до тежки, като хипертония, сърдечна недостатъчност, диабет и сърдечни пристъпи.

Изследователите проучили здравните досиета на 274 108 души, родени между 1920 и 1922 г., и ги проследили в продължение на около 30 години – от 70-годишна възраст до смъртта им или до навършване на 100 години.

Само 4330 участници – 1,5%, достигнали 100-годишна възраст.

Дори когато се включи по-широк спектър от състояния, резултатите са еднакви: столетниците като цяло развиват по-малко заболявания, а скоростта на натрупване на заболявания през целия им живот е по-бавна.

Сърдечно-съдовите заболявания са най-често срещаната диагноза във всички възрастови групи, но са значително по-рядко срещани сред столетниците. На 80-годишна възраст само 8% са диагностицирани със сърдечно-съдови заболявания, в сравнение с повече от 15% от тези, които умират на 85 години. По-ниските нива на сърдечно-съдови заболявания изглеждат от основно значение за по-дългия им живот.

Столетниците също така демонстрирали по-голяма устойчивост към невропсихиатрични състояния като депресия и деменция през целия си живот.

Макар че повечето столетници в крайна сметка развиват множество здравословни проблеми, това обикновено се случва много по-късно в живота им - около 89-годишна възраст и без рязкото влошаване на здравето, наблюдавано при нестолетниците през последните години от живота им.

За разлика от тях, хората, които не са достигнали стогодишна възраст, обикновено са имали рязко увеличение на броя на здравословните проблеми през последните години от живота си.

Тази тенденция не е наблюдавана при хората, които са достигнали 100 години, чието влошаване на здравето е било по-бавно и по-постепенно, дори и в 90-те години.

„Откритието, че столетниците успяват да забавят, а в някои случаи и да избегнат заболявания, въпреки че живеят по-дълго, е както интригуващо, така и окуражаващо", посочва проф. Карин Модиг, експерт по болести, която ръководи проучването.

Това показва, че е възможно да се остарява по-бавно от обичайното и оспорва общоприетото убеждение, че по-дългият живот неизбежно е съпътстван от повече заболявания.

Причините за тази устойчивост остават неясни. Тя може да се дължи на генетични предимства, здравословни навици, фактори на околната среда – или комбинация от трите.

Екипът сега планира да проучи кои фактори са най-важни и как те влияят на здравето през целия живот.

Смята се, че най-възрастният човек в света в момента е бразилската монахиня Ина Канабаро Лукас, родена на 8 юни 1908 г. и на 116 години.

На 115 години Етел Катерхам от Съри е най-възрастният жив човек в Обединеното кралство след смъртта на 112-годишната Моли Уолкър на 22 януари 2022 г.

Катеръм, която почина през 1997 г., приписваше дълголетието си на това, че никога не се кара с никого, слуша и прави това, което й харесва. Сред публичните личности, които са доживели до 100 години, е холивудската звезда Кърк Дъглас, баща на актьора Майкъл Дъглас, който почина през 2020 г. на 103-годишна възраст.

Друга легенда на големия екран, Глория Стюарт, най-добре запомнена днес с ролята на възрастната Роуз във филма „Титаник" на Джеймс Камерън от 1997 г., почина през 2010 г. на 100-годишна възраст.

Кралица Елизабет, кралицата майка, доживя до 101 години. Тя почина през 2002 г. и беше най-дълголетният член на кралското семейство.