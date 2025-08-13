„Всяка минута забавяне на началото на сърдечния масаж намалява вероятността за възстановяване на сърдечна дейност с 10%“, допълва началникът на реанимацията към Клиниката по кардиохирургия в лечебното заведение

При сърдечен арест започнат своевременно и правилно проведен сърдечен масаж спасява живот

Задух, лесна умора, болки в гърдите, замаяност и объркване може да са знак за влошено състояние на сърдечно-съдовата система

В горещото време основните препоръки към всички са за прием на достатъчно количество течности

Интереса на младите колеги към анестезията и интензивното лечение в кардиохирургията се повиши значително

Изкуственият интелект навлиза все повече в медицината, но остава само помощно средство

- Д-р Бонев, Вие сте Началник на реанимацията към Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Софиямед“. Какви са Вашите препоръки към кардиологично болните хора за предпазване от горещините?

- Нашите пациенти в Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ „Софиямед“, както и всички пациенти със сърдечно-съдови заболявания са застрашени през горещите летни дни. По тази причина е важно да знаем какво се случва в човешкото тяло при горещо време, как да разпознаваме знаците, които нашият организъм ни дава, както и какви мерки е добре да предприемем. Горещото време може значително да изостри сърдечно-съдовите заболявания, защото допълнително натоварва сърцето в стремежа да се регулира телесната температура. Основните промени, които настъпват са ускорена сърдечна честота, промени в артериалното налягане, обезводняване и свързаните с него промени в електролитния състав на кръвта. Това води до повишен риск от настъпване на състояния, които са потенциално опасни за живота и здравето като миокарден инфаркт, инсулт, животозастрашаващи аритмии, изостряне на проявите на сърдечна недостатъчност или повишена склонност към тромбообразуване и емболични инциденти. Най-застрашени са възрастните хора и хората с вече диагностицирани сърдечни заболявания – исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, клапни сърдечни заболявания, захарен диабет. Основните препоръки към всички тези пациенти са да приемат достатъчно количество течности, особено през топлата част на деня. Препоръчва се прием на течности за денонощието на не по-малко от 25-30 мл. на килограм телесно тегло, което обикновено е около 2.5-3 литра течности за денонощие. Голяма част от тези пациенти приемат медикаменти за обезводняване – антихипертензивни медикаменти, което допълнително повишава риска от дехидратация и влошаване на тяхното състояние в горещите дни. Изключително важно е в този сезон на всекидневни високи температури пациентите да се консултират с лекуващите си лекари и да се избягва промяна на приеманите медикаменти и тяхната дозировка без това изрично да бъде обсъдено с наблюдаващия ги лекар. Трябва много внимателно да се следи за симптоми като задух, лесна умора, болки в гърдите, замаяност и объркване. Те могат да са предвестник на застрашаващо здравето на пациента състояние свързано със сърдечносъдовата система и веднага трябва да се потърси консултация с лекуващия лекар.

- А как да се пазят тези, които наскоро са претърпели сърдечна операция или интервенция?

- Високите температури поставят хората, претъпели сърдечни операции на изпитание особено през първите седмици от възстановяването. Това е заради повишената склонност към дехидратация, което може да се отрази негативно на артериалното налягане и на цялостното възстановяване на организма след операция. Високите температури може да водят до по-бърза умора, дискомфорт, забавено възстановяване на оперативните рани и повишен риск от инфекции. Но това не трябва да плаши нашите пациенти или да бъде предпоставка за отлагане на оперативното лечение, тъй като подобно отлагане може да доведе до много по-тежки последици за тяхното здраве. Като лекари препоръчваме на всички да приемат достатъчно течности, съобразени с конкретното им състояние и назначената медикаментозна терапия. Да се ограничи максимално престоят на открито и натоварващата физическа активност, особено през топлата част на деня. Внимателно да се наблюдава за симптоми като задух, болки в гърдите, повишена температура, да се следи внимателно състоянието на оперативните рани. В първите седмици след сърдечна операция, особено през летния период често се налага корекция на приеманите медикаменти или техните дози. Нашият екип активно проследява пациентите си чрез контролни прегледи и възможност за осигурена 24/7 телефонна връзка, за да сме запознати своевременно всички промени в тяхното състояние.

- През летните дни зачестяват случаите на припадъци на публични места. Какво трябва да направим, ако с някой около нас се случи нещо такова? Как да окажем първа помощ, докато дойде медицински екип?

- В тези и всяка подобна ситуация най-важно е да не губим самообладание! Трябва по най-бързия начин да потърсим помощ, включително и от други свидетели на инцидента, ако има такива, да позвъним на телефона за спешни ситуации и кратко и ясно да опишем какво се е случило. Не трябва да напускаме мястото на инцидента, а да останем до пострадалия до пристигане на медицинска помощ. Първо трябва да проверим дали човекът е в съзнание и можем ли да осъществим някакъв контакт с него. Ако такъв липсва, трябва да проверим има ли запазено дишане. При дишане, но липса на контакт с припадналия може да приемем, че човекът има запазена сърдечна дейност и вероятно се касае за някаква форма на колапс. Ако човекът е в безсъзнание и няма запазено ритмично дишане е твърде вероятно да става дума за сърдечен арест. В такъв случай най-правилното нещо е започване сърдечен масаж възможно най-бързо, който да продължи до пристигане на медицинския екип или докато пострадалия покаже признаци на живот като възстановяване на съзнание и/или ритмично дишане. Зная, че в такива ситуации водещо е чувството на паниката, но е важно да сме наясно, че при състояние на сърдечен арест един започнат своевременно и правилно проведен сърдечен масаж може да спаси човешкия живот и освен това да предпази от тежки и необратими увреждания най-вече на централната нервна система.

- Вие самият сте сертифициран преподавател по Basic и Advanced Life Support. Как мислите, достатъчно добре ли е подготвено населението ни по темата за оказване на първа помощ при нужда?

- За съжаление много малко хора са обучени и подготвени да окажат правилно първа помощ. Както споменах, водещи в тези ситуации са паниката и страхът да не навредим повече на човека. Често хората, подали сигнал чакат да дойде медицинският екип и едва тогава започват действията по оказване на първа помощ. Това е много грешен подход в такава ситуация, защото в бездействие се губи ценно време, което е пагубно за пострадалия. Всяка минута забавяне на началото на сърдечния масаж намалява вероятността за възстановяване на сърдечна дейност с 10%. Затова е изключително важно при нужда такъв масаж да бъде започнат веднага – по възможност до третата минута, ако сме сигурни, че става дума за състояние на сърдечен арест. Добрата новина е, че през последните години по линия на БЧК и на различни неправителствени организации бе започнато по-интензивно обучение за правилно оказване на първа помощ от немедицински лица, станали свидетели на състояние на сърдечен арест. В ход са и законодателни промени, с които да се регламентира оказването на първа помощ и да се защитят правата на пострадалите и на тези, които оказват първа помощ. От няколко години на оживени места на територията на София като метростанции, спортни зали, бизнес и офис сгради са достъпни автоматични дефибрилатори. Има изготвена и дигитална карта, показваща тяхното разположение, с която всеки може да се запознае. Друго, което може да ни радва е, че все повече учреждения и фирми включват своите служители в курсове и обучения за оказване на първа помощ.

- Младите лекари проявяват ли интерес към анестезиологията и интензивната терапия в кардиохирургията? Какво им казвате, когато обучавате специализанти?

- През последните години интересът на младите колеги към нашата специалност се повиши значително. Това се дължи на специфичните предизвикателства, които анестезията и интензивното лечение в кардиохирургията поставят пред тях, както и на възможността да работят в колегиална среда. В Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ „Софиямед“ разполагаме с най-съвременна апаратура за мониториране на нивото на анестезия и оценка на регионален мозъчен кръвоток. Ехографската оценка на хемодинамичното състояние на пациентите е стандартна практика. Тези и още много други възможности, които предоставя работата в нашата клиника са като магнит за младите колеги.

Винаги им казвам да са мислещи лекари и преди всичко да уважават пациента, да не забравят, че той и неговите близки са ни се доверили. Това изисква от всеки от нас, без значение от професионалния опит, да се развива постоянно, да следи и прилага световните стандарти в нашата специалност, за да можем да сме в услуга на пациентите.

- Доколко изкуственият интелект навлиза във Вашата сфера? Може ли да замести някои процеси или решения, или остава само помощен инструмент?

- Изкуственият интелект навлиза все повече в нашата работа и ни помага в няколко направления.

Най-вече за ранно откриване на заболявания на базата на анализ на големи количества данни, което ни позволява по-бързо и ефективно лечение и предотвратяване на усложнения. В областта на интензивното лечение има разработени системи за ранна диагностика на сепсис часове преди настъпване на клиничните симптоми. ИИ е в основата на т.н. персонализирана медицина – на базата на анализ на генетични данни и медицинска история се разработват индивидуални планове за лечение. Този подход гарантира ефикасното и безопасно лечение.

Също така ИИ може успешно да се използва за симулация на клинични ситуации, което е от огромна помощ при обучението на младите колеги във всички университетски болници, каквато е и „Софиямед“. Възможностите му при анализ на клинични и лабораторни данни ни помагат за бърза и вярна диагностика, разработване на протоколи за терапевтично поведение.

Но въпреки всичките му плюсове, според мен ИИ си остава само помощно средство, водещо е клиничното мислене и квалификацията на всеки един от нас.

Визитка:

Д-р Милен Бонев завършва медицина в МУ – Варна през 1995 г. Работи в ЦСМП гр. Шумен до 1998 г. Придобита специалност Анестезиология и интензивно лечение МУ- София през 2008 г.

От 1998 г. до края на 2023 г. работи последователно като анестезиолог-реаниматор в кардиохирургиите на университетските болници Света Екатерина-София, Света Марина-Варна, Аджъбадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център-София, като от 2015 г. е завеждащ ОАИЛ на последната.

Оглавява сектора по Интензивно лечение на Отделението по кардиохирургия на УМБАЛ "Софиямед" от декември 2023г.

Клинични му интереси са в областта на анестезията и интензивното лечение в кадиохирургия, съдовата хирургия, гръдната хирургия, бъбречно заместителна терапия при остра бъбречна недостатъчност, хемодинамичен мониторинг.

Има проведени специализации по анестезия и интензивно лечение при чернодробни и бъбречни трансплантации в Университетска болница в Хановер- Германия, както и анестезия при кардиохирургични операции в Университетска болница гр. Аусбург – Германия.

Сертифициран преподавател е от Университета Аджъбадем – Истанбул за обучение по Basic Life Support и Advanced Life Support при деца и възрастни.