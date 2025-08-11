ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват нелегален пренос на валута за над 100 х...

Регистрираха първия случай на СПИН за годината у нас

2436
Потвърденият случай на СПИН не е установен по време на кампанията Снимка: Pixabay

Регистрираха първи потвърден случай на ХИВ-СПИН за тази година в Регионалната здравна инспекция в Кърджали.

Това се случва в момент, когато здравната институция провежда лятната си Анти-СПИН кампания от първи до 31 август, в която всеки, който желае, може да се изследва анонимно, каза д-р Кадрие Христова, директор на дирекция "Надзор на заразните болести" при Регионалната здравна инспекция в Кърджали, пише БНР.

Тя уточни, че потвърденият случай на СПИН не е установен по време на кампанията. Пациентът се е изследвал на друго място, а инспекцията е уведомена впоследствие.

