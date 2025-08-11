ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Арда" само с 0:0 срещу "Локо" (Пд)

Помага ли за по-добър сън червеният филтър на телефона

Синята светлина влияе директно върху циркадния ритъм – естествения 24-часов биологичен часовник СНИМКА: Pixabay

Ако сте като повечето хора, вероятно превъртате телефона си преди лягане. Над три четвърти от американците губят сън заради дигитални разсейвания, а експертите по съня призовават това да се промени. Проблемът не е само в отнетото време – екраните излъчват синя светлина, която стимулира мозъка и затруднява отпускането.

Алтернатива, предлагана от много смартфони, е червеният филтър, който блокира синята светлина, предаде Хелт. Според специалистите червените нюанси изпращат сигнал, че денят е към своя край и е по-малко вероятно да нарушат отделянето на мелатонин, за разлика от синята светлина, която „мами" мозъка, че е дневно време. Изследванията обаче са противоречиви и окончателно потвърждение за ефективността на метода няма, макар повечето данни да сочат известна полза.

Синята светлина влияе директно върху циркадния ритъм – естествения 24-часов биологичен часовник. През деня тя може да повиши настроението, концентрацията и работоспособността, но вечер подтиска естествения прилив на мелатонин, който сигнализира на организма, че е време за сън. Само два часа експозиция на синя светлина могат да намалят нивата на мелатонин с около 22%, обясняват специалисти.

Не по-малко значение има и съдържанието, което консумираме – всяко видео, известие или публикация освобождава допамин, който поддържа мозъка активен и буден. „Прекалено е вълнуващо", казват експертите, подчертавайки, че това удължава времето за заспиване.

Макар червеният филтър да намалява негативния ефект на светлината, най-доброто, което можем да направим за съня си, е да ограничим използването на телефона поне два часа преди лягане. Ако това е невъзможно, намаляването на яркостта, активирането на „Night Shift" или режим „Gray Scale", както и избягването на напрегнато или стимулиращо съдържание, могат да помогнат. Или, както обобщават специалистите: „Скуката вечер е полезна", пише БГНЕС

