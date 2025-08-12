ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Увеличава се броят та заразените с коронавирус в у нас

Увеличава се броят та заразените с коронавирус в у нас

COVID-19 СНИМКА: Pixabay

Увеличили са се случаите на COVID-19 у нас през последните дни, отчитат епидемиолози. Според експертите обаче, реалният брой на заразените е по-голям и затова съветват да се правят тестове. В случай, че резултатът е положителен, трябва да останем зa седмица вкъщи.

„И от морето имам пациенти, които се обаждат. Най-често симптомите им са свързани с температура, отпадналост, болки в гърлото и една особена кашлица, която е по-продължителна. Тези оплаквания определено насочват към COVID", каза д-р Саша Порязова пред Нова.

Тя добави, че не бива да се гледа на вируса като една респираторна инфекция, а да му обърнем сериозно внимание, защото може да засегне всички органи и системи.

