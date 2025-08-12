Здравното министерство пуска приложение в помощ на потребителите - ще показва лекарствата и в евро

Безплатно мобилно приложение, наречено MedicinePrice, позволява бърза проверка на цените на лекарствата в левове и евро. То бе представено във вторник от Министерството на здравеопазването и Националният съвет по цени и реимбурсиране, представи безплатното мобилно приложение MedicinePrice, което ще бъде в помощ на потребителите. То осигурява бърз и лесен достъп до проверка на цените на лекарствените продукти както в лева, така и евро и е в отговор на процеса по присъединяването на Република България към еврозоната.

"Уверявам ви, че цените на лекарствата няма да се променят заради въвеждането на еврото. Всички стойности ще се изчисляват по фиксирания курс - 1 евро = 1.95583 лева. Гражданите ще виждат цените едновременно в лева и евро, а регулаторите ще следят за спекулации. С този инструмент държавата показва, че е подготвена", каза пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов.

Целта е информираност на гражданите за държавно регулираните пределни и максимални продажни цени на лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание. Автоматичното превалутиране на цените ще бъде в полза на гражданите и няма да доведе до промяна на действащите цени, съобщават от здравното министерство.

Търсенето на съответен лекарствен продукт се извършва по търговско наименование или по международно непатентно наименование (INN). Създадена е допълнителна възможност за сканиране на бар-кода (GTIN номер) от опаковката на лекарствата чрез камерата на мобилното устройство. Посредством това се извличат данните за дадения лекарствен продукт, който трябва да е включен в Позитивния лекарствен списък. С един клик върху лекарството ще може да се виждат и всички други подобни със същите лекарствени вещества.

В реално време мобилното приложение използва данни за регулираните продажни цени на лекарствените продукти, които са вече вписани в поддържаните публични регистри. Съдържа детайлна информация и ще бъде в полза на гражданите, лекарите и всички заинтересовани страни.

От днес обновеното приложение може да бъде изтеглено от всеки гражданин. MedicinePrice работи на операционните системи Android и Apple и може да се свали от уеб-сайта на Националния съвет или от Google Play Store.