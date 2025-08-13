Екип от кардиохирурзи, анестезиолози и перфузионисти преминаха специализация в университетската болница на Хайделберг с насоченост към хирургичното лечение на вродените сърдечни пороци при деца, както и особеностите при възрастни пациенти с вродени пороци

Под ръководството на проф. Цветомир Луканов и неговия екип българските хирурзи имаха възможност да работят рамо до рамо с немските специалисти и да обсъдят особеностите на хирургичните интервенции при деца и възрастни, воденето на следоперативния период при малките пациенти, който е толкова важен, колкото и самата интервенция.

„Университетската болница в Хайделберг е водещ европейски център по детска кардиохирургия и анестезиология, предлагащ пълен спектър от сърдечни операции за лечение на разнообразната патология при вродените сърдечни пороци, минимално инвазивни и робот-асистирани интервенции. Кардиохирургия от световна класа, подкрепена от високо специализирана кардиологична, анестезиологична и кардиопулмонален байпас-свързана експертиза.

Мултидисциплинарният екип изготвя персонализирани планове за хирургично лечение, използва напреднал мониторинг и съвременни методи за екстракорпорална перфузия, както и персонализиран план за следоперативно обезболяване, което подобрява безопасността и възстановяването. Тясното сътрудничество между специалистите и постоянната научно-образователна дейност осигуряват високи резултати, кратко време за възстановяване и цялостен, пациент-ориентиран подход.

Известна с иновативните си техники и индивидуалния подход към пациентите, болницата привлича хора от цяла Германия и от чужбина“ споделя доц. Владимир Корновски, началник на клиниката по кардиохирургия и медицински директор на ,Сърце и Мозък’ Бургас.

„Отделението по кардиохирургия извършва пълен спектър от процедури – от аорто-коронарен байпас и реконструкции на клапи до сложни корекции на вродени пороци и минимално инвазивни интервенции. Хирурзите работят в модерни операционни зали, оборудвани с последно поколение образна диагностика и робот-асистирани системи, гарантиращи прецизност и безопасност във всеки от етапите“ допълва д-р Лора Бетова, анестезиолог.

„Също толкова важен екип е този по кардиологична анестезия. Специалистите в него изготвят индивидуални анестезиологични планове за всеки пациент, осигурявайки стабилна сърдечна функция и оптимално възстановяване. Напреднал мониторинг, трансезофагеална ехокардиография и целенасочено следоперативно обезболяване са стандарт, който намалява усложненията и повишава комфорта“ смята д-р Бетова.

„Запознах се с водещи специалисти в областта на детската кардиохирургия и кардиоваскуларната перфузия. Всички отзивчиво споделяха натрупания опит през годините. Бързото ми въведение в работата се дължеше на това, че в ,Сърце и Мозък’ имам опит със същата апаратура и европейски стандарти на работа“, отбелязва кардиотехникът Георги Парралес.

Д-р Сезгин Сюли, кардиохирург обощава: „Тясното сътрудничество между хирурзи, анестезиолози, специалисти по интензивна медицина и медицински сестри позволява на болницата в Хайделберг да постига високи нива на преживяемост и по-кратко време за възстановяване. Пациентите получават не само техническо съвършенство, но и цялостен подход, който поставя в центъра достойнството, комфорта и качеството на живот. Именно по този начин работим и ние в ,Сърце и Мозък’”.

С постоянни научни изследвания и обучителни програми Университетската болница в Хайделберг продължава да бъде лидер в развитието на бъдещето на кардиохирургията и анестезиологията – в сърцето на Европа.