Приложение следи цените на лекарствата в левове и евро (Обзор)

Министър Силви Кирилов представи приложението MedicinePrice, разработено от Министерството на здравеопазването и Националния съвет по цени и реиумбурсиране. Снимка: Дейвид Георгиев

Променят ли се цените на лекарствата и колко струват те може да проверяваме в мобилното приложение MedicinePrice. То е напълно безплатно, разработено е от Министерството на здравеопазването и Националния съвет по цени и реимбурсиране.

Хората могат да видят цените и в евро и да се уверят, че няма изкуствено поскъпване при превалутиране. Приложението е лесно за използване - въвежда се името на медикамента на латиница и се изписва активната съставка INN или просто се сканира баркод с камерата на телефона. Излиза списък със съответните лекарства по наименование, големина на разфасовката и цена, като за някои е въведена максималната стойност. Ще се виждат и всички други подобни медикаменти. В реално време мобилното приложение използва данни за регулираните продажни цени на лекарствата, вписани в публични регистри. Няма обаче функция да се проследява наличността в аптечната мрежа.

Здравният министър Силви Кирилов увери, че лекарствата няма да поскъпнат с въвеждането на еврото.

