Липсва лекарство за пациентите с улцерозен колит

По аптеките липсва лекарство, необходимо за поддържаща терапия на пациенти с улцерозен колит.

Вече 6 месеца Спасимир Иванов, който страда от улцерозен колит, не успява да намери сашета или таблетки от медикамента.

„Препращат ни в Гърция, в Македония да търсим заместители. То големият проблем е, че няма и други добри налични заместители със същото вещество", каза Спасимир Иванов.

В аптеките запитванията от пациенти не спират.

„И лекарите също изписват – но просто нямаме в наличност и нямаме аналози", заяви Ирина Бакалярик, фармацевт.

Според лекари у нас с улцерозен колит са много над 2000 души. Заболяването е хронично и представлява възпаление на дебелочревната лигавица. Симптомите са болезнени и често мъчителни.

„Лекарството се препоръчва дори когато пациентът е добре - за поддържащо лечение, за да се избегнат рецидивите на болестта", обясни проф. Пламен Пенчев, клиника по гастроентерология в „Царица Йоанна" ИСУЛ.

От здравното министерство казаха пред bTV , че за пет от формите на медикамента има постъпило уведомление за преустановяване на продажбите поради непредвидени обстоятелства.

От фирмата вносител обясняват, че забавянето идва от производителя, без да уточнят защо.

По данни на вносителя този месец се очаква да има гранули от 1000 милиграма, а по-късно през годината и от другите форми на лекарството.