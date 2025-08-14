Откриха площадка за въздушни линейки в Кърджали

Хеликоптерна площадка в двора на кърджалийската болница откри здравният министър Силви Кирилов. Съоръжението е с диаметър 19,5 метра, носимост 3,5 тона и на него ще могат да кацат медицински хеликоптери, които да обслужват жителите на областта. Откритата в Кърджали площадка е седма в България, стана ясно от думите на министъра. Най-много действащи хеликоптерни площадки има в София - 3, по една са в Сливен, Велико Търново и Монтана. Предстои откриването на още 5 подобни съоръжения, които са завършени, но очакват да получат лицензи. Общо за цяла България хеликоптерните площадки трябва да бъдат 17. Освен тях трябва да бъдат изградени и 6 бази за въздушните линейки.

В момента България разполага с 3 въздушни.

"През септември очакваме четвъртия хеликоптер, а до края на годината и петия", каза министър Силви Кирилов. Според него до края на 2026 година въздушните линейки трябва да стнат осем.

"Хеликоптерната площадка ще бъде от голяма полза за живеещите в областта", заяви директорът на болницата д-р Тодор Черкезов. Той посочи, че най-близката до Кърджали университетска болница се намира на 100 километра, а въздушните линейки ще осигурят по-бърз транспорт за спешните тежки случаи. Само за последните две години в Кърджали е имало 3 случая, при които се е налагало да се ползва хеликоптер.