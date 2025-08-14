"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Главболгарстрой" ще извърши строителството на третия корпус на болницата в Плевен

Край Плевен бе дадено началото на нова инвестиция в здравеопазването. Университетската болница „Света Марина“ започна строителството на нов корпус, като строителните дейности ще бъдат извършени от "Главболгарстрой".

Първата копка бе направена от акад. Григор Горчев и доц. д-р Зорница Горчева в качеството им на домакини и от ректора на Медицинския университет в Плевен проф. д-р Добромир Димитров.

"Днешната първа копка е символ за успех, за надграждане и олицетворява стремежа на медицината към развитието на нови технологии", каза проф. д-р Димитров.

"Това за мен е мисия, защото ще остане и след нас – за хората, за колегите, които трябва да се развиват", каза основателят на болницата акад. Горчев. Той отправи благодарности към всички, допринесли за старта на проекта и с очакване той да бъде завършен успешно и в срок.

Преди да бъде направена официално първата копка и да се постави началото на строежа, свещениците от плевенския храм „Света Параскева“ – отец Милен, отец Йордан и отец Иван отслужиха водосвет.

В новия корпус, който предстои да бъде изграден, ще се помещават родилно отделение, отделение по лъчетерапия, клиника по ендокринология, клиника по пулмология и фтизиатрия, нефрология и неврология, както и реанимация с 15 легла. Инвестицията е в размер на 50 млн. лева, собствено финансиране.

В началото на април в Плевен бе открит и Медицински център „Света Марина“.