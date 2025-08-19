Гръмотевична астма? При буря полените се разбиват и навлизат дълбоко в белия дроб

Глобалното затопляне предизвиква тревожни екстремни алергични събития

Гръмотевичните бури са нещо опасно и вероятно всеки е чувал, че трябва да се крие на закрито, за да не бъде поразен от мълния. Британската агенция за здравна сигурност обаче наскоро предупреди за още един малко познат и невидим риск. Тя съобщи, че заради климатичните промени се увеличава опасността от така наречената гръмотевична астма.

Става въпрос за астматичен пристъп, който се получава по време на буря, и то дори при хора без анамнеза за подобно заболяване. Той се причинява от вдишване на големи количества поленови спори, които се раздробяват и завихрят от силния вятър и дъжд.

Когато не вали и не падат мълнии, обикновено те се забиват в горните дихателни пътища. Това води до дразнене на носа и гърлото и се появяват симптоми на сенна хрема като кихане и сърбеж на очите. По време на буря обаче не се случва така. Тъй като във въздуха има много влага, тревният полен абсорбира от нея и се надува като воден балон. Ако това продължава дълго, в даден момент той се пука, освобождавайки стотици микроскопични частици във въздуха, които вятърът завихря и отнася на голямо разстояние.

По тази причина от гръмотевична астма могат да се разболеят и хора, живеещи далеч от природата, където полените се раждат. Всъщност те са малки зрънца, които растенията отделят, за да оплодят други от същия вид.

Обикновено това се случва при цъфтежа им през пролетта, но заради климатичните промени поленовият сезон на някои места продължава и през лятото. Страдащите от астматични пристъпи знаят вредното въздействие на цветния прашец и се стараят да го избягват.

Необходими са години изследвания, за да се потвърди такава диагноза. Безспорно доказателство се получава през ноември 2016 г., когато близо 10 000 души са приети в болници в австралийския град Мелбърн след нощна буря.

Лечебните заведения буквално са неподготвени да поемат толкова много спешни случаи и за съжаление, 10 от задушаващите се пациенти умират. Австралийските власти са толкова шокирани от случилото се, че разработват цялостна програма за противодействие на гръмотевичната астма. Тя включва кампании за повишаване на обществената осведоменост и създаване на станции за мониторинг на полени.

Направени проучвания показват, местоположението на Мелбърн го прави гореща точка за подобни събития. Причината е, че над най-големия австралийски град се сблъскват сухи и горещи ветрове, идващи от пустинните райони на страната, и по-хладни от океана. Когато се смесват, това създава перфектни условия за образуване на гръмотевични бури. Те носят в града и много полени от земеделските земи, което е най-честата причина за сезонна сенна хрема в Мелбърн и гръмотевична астма. Почти всички от хоспитализираните през 2016 г. жители на града са били алергични към поне един вид тревен полен. Освен това се наблюдава увеличаване на алергичните австралийци. Ако през 2008 г. те са били около 15%, през 2022 г. вече са досигнали до 24 процента.

Експерти предупреждават, че подобна тенденция съществува и в други страни и тя е свързана с климатичните промени. Смята се, че по-високите температури карат растенията да произвеждат повече цветен прашец и поленовите сезони продължават по-дълго. Освен това се увеличават екстремните метеорологични явления като гръмотевични бури. Те стават по-чести и по-тежки. Замърсяването на въздуха в градските райони е друг ключов фактор. “Всеки може да бъде изложен на риск от гръмотевична астма, но младите хора под 30 години са по-склонни да бъдат засегнати. Съществуват някои ограничени доказателства, че страдащите от други алергии са по-застрашени”, съобщават от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство. Затова те съветват да се прекарва по-малко време навън по време на гръмотевични бури, особено в поленовите сезони. Да се носи медицинска маска за лице, тъй като е доказано, че тя предпазва от проникване и на най-малките частици в дихателните ни пътища.

“Ако броят на полените е много висок и има гръмотевична буря, не бива да сте навън. Стойте вътре и затворете прозорците. Ако вече страдате от астма, се уверете, че носите своя инхалатор и облекчаващи лекарства, защото може да се окажете в по-тежко състояние”, препоръчва проф. Джонатан Григ. Особено трябва да сте внимателни, ако това е съчетано и с по-високо замърсяване на въздуха, което често се случва при горещо време.

При гръмотевични бури обаче това става изключително трудно. Микроскопични частици, освободени от спукани тревни полени, не само се носят надалеч, но и не се забиват толкова лесно в носа и гърлото. Вместо това навлизат дълбоко в дихателните пътища, предизвиквайки по-тежки симптоми като хрипове или затруднено дишане.

“Това е нещо, което не засяга само хора с анамнеза за подобни състояния. Ако ви се случи по време на буря, е много възможно да получавате гръмотевична астма. Идеята е, че при силен дъжд и светкавици полените се разграждат и трансформират в малки частици, които попадат дълбоко в белите дробове”, обяснява Джонатан Григ, професор по респираторна и екологична медицина в Лондонския университет “Куин Мери”. Той казва, че само преди две години е имало подобен случай в британската столица. Десетки деца са стигнали до болница заради затруднено дишане след буря. Мисля, че около половината от тях никога по-рано не бяха имали симптоми на астма, казва проф. Григ.

Обединеното кралство за първи път се сблъсква с опасността през 1983 г., когато в английския град Бирмингам изведнъж много хора се разболяват сериозно след буря. Тогава обаче здравните власти не правят категорична връзка между двете неща.